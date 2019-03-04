"Травмы Вербича и Соля – шанс для молодых игроков", – Максимов оценил шансы Динамо в матчах с Челси

Известный украинский футбольный тренер Юрий Максимов прокомментировал ситуацию Динамо перед матчами 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Динамо имеет шансы пройти дальше несмотря на то, что соперник – это европейский гранд. Впереди у Динамо четыре тайма – два в Лондоне и два в Киеве. В них можно добиться для себя приемлемого результата.

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Состав Челси, конечно, более опытен в еврокубках, команда проводит много матчей в настоящей атмосфере, с заполненными трибунами. В этом их преимущество над Динамо. Но у киевлян молодые игроки не должны стушеваться, потому что это шанс проявить себя, доказать свою состоятельность.

Соль успел забить пару голов, видно, что хорошо адаптируется в команде, она его приняла. Киевляне также на первую игру потеряли Вербича, так что Александру Хацкевичу придется решать головоломку. Но, с другой стороны, это шанс для молодых игроков. Возможно, в Лондоне сыграет тот же Русин на месте испанца", – цитирует Максимова Команда 1.

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