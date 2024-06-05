Жирона активно готовится к новому сезону 2024/25 и уже завершает первый трансфер, который войдет в историю клуба.

"Красно-белые" по итогам кампании 2023/24 сумели получить путевку в Лигу чемпионов. Руководство Жироны работает над тем, чтобы усилить команду перед историческим сезоном на евроарене.

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Как информирует Сесар Луис Мерло, каталонцы оформили переход 20-летнего вингера Лусиано Родригеса. Уругвайский Ливерпуль получит 15 миллионов долларов за 70% прав на игрока, а также Жирона выплатит 30% с вероятной перепродажи. Родригес подпишет контракт с испанцами до 2029 года после окончания Копа Америка.

Трансфер Лусиано будет самым дорогим в истории Жироны и вдвое превзойдет ту сумму, что отдали за Артема Довбика. Украинец обошелся каталонцам в 7,5 млн евро.

Родригес – универсальный игрок, который может играть по всей линии атаки. Он также может конкурировать за одну позицию с Виктором Цыганковым.

За Ливерпуль вингер выступает с января 2023 года. Всего за клуб с Монтевидео Родригес сыграл в 55 матчах, забив 17 голов и отдав шесть ассистов.

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