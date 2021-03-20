В рамках 19-го тура УПЛ Десна встретится с СК Днепром-1, Ворскла примет Олимпик, а Мариуполь сыграет с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Десна – СК Днепр-1

В 19-м туре УПЛ настолько мало интересных противостояний, что матч между Десной и СК Днепр-1 вполне можно назвать центральным. Хотя бы потому, что черниговцы идут на четвертой позиции с двумя очками отставания от Зари (но у луганчан есть игра в запасе), а днепровцы не проиграли ни одного поединка УПЛ после нового года (при трех победах) – а в первом круге "спортклубовцы" легко переиграли северян. К тому же, встреча впервые в 2021 году состоится в Чернигове, да еще и с болельщиками. Таким образом, у Десны есть и турнирная мотивация, и личный должок СК, и желание порадовать родную публику.

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По игре у подопечных Александра Рябоконя все неплохо – команда выглядит целостно и собрано, демонстрируя прекрасную оборону и начала сокращать отрицательную разницу между ожидаемыми забитыми и реальными. Результаты, однако, получились неоднозначными – Десна проиграла Заре в равном матче и подверглась разгрому от Шахтера (хотя всегда давала ему бой), однако расписала ничью с Динамо и уничтожила Ингулец и Рух. Словом, стабильности очень не хватает.

СК Днепр-1 в новом году набрал уже 11 очков, переиграв Ингулец с Олимпиком и прибив Ворсклу на выезде в меньшинстве, а также расписав ничьи с Мариуполем и Александрией. Во всех этих поединках подопечные Йовичевича пропустили всего два гола (от азовцев), забив в ответ семь – по xG цифры должны быть значительно выше, но в целом команда идет на шестом месте в таблице ожидаемых очков. В игровом плане же днепровцы явно тянут на уровень представителя зоны еврокубков.

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"Желто-черные" забивают очень красивые голы, почти в каждом туре попадают в каркас ворот и умеют прижимать соперника – не хватает только концентрации и умения выгрызать матчи. Если против них закрываются в атобус, то начинаются проблемы. В целом же, соперник у Десны очень прочный. Именно поэтому поединок и можно назвать центральным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Арвеладзе, Домбровский (под вопросом)

Дисквалифицированы: Дуглас (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Десна – СК Днепр-1

Десна: Паст – Мостовой, Тамм, Имереков, Конопля – Огиря, Чепурненко – Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский

СК Днепр-1: Юрчук – Дубинчак, Логинов, Сваток, Тейлор – Пихалёнок, Игнатенко – Чуже, Когут, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна желает реабилитироваться за разгром от Шахтера, а тут еще и первый матч на родных трибунах пройдет с болельщиками. Кроме того, необходимо взять реванш за поражение в первом круге. Да и Будковский с Коноплей после пропуска прошлого тура будут "голодными" и злыми. Это – большой психологический плюс на фоне СК Днепра-1, игрокам которого в равной степени трудно будет вылететь или зацепиться за еврокубки. Десне победа нужна больше.

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В игровом же плане коллектив Игора Йовичевича мало чем уступает северянам, но существуют вопросы относительно способности пройти оборону черниговцев. С Александрией днепровцы так и не забили, а у Десны защита еще лучше. Учитывая вышеуказанные факторы, вполне реальной кажется победа Десны.

Ворскла – Олимпик

Ворскла в первом круге долгое время шла на второй позиции, даже защищая ее от Шахтера, но под конец 2020-го команда сбавила обороты и опустилась вниз. В частности, команда проиграла ключевые матчи Десне и Заре. В новом году полтавчане тоже идут тяжело – с Рухом и Ингульцом "зелено-белые" расписали ничьи, затем со скандалом удалось переиграть Александрию и Мариуполь, а в последнем туре подопечные Юрия Максимова уступили СК Днепр-1 в большинстве.

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Результаты могли быть еще хуже, но Фортуна любит Ворсклу. В трех матчах в 2021-м полтавчане зарабатывали пенальти (два из них выглядели очень противоречиво), в ворота Александрии удалось забить благодаря ляпу защитника на ровном месте, а с СК Днепр-1 арбитр удалил Дугласа после игры в мяч – правда, в последнем случае "зелено-белым" это не помогло. В игровом плане команде тоже везет – она ​​пропустила на 10 голов меньше ожидаемого. Словом, Ворскла в новом году выглядит крайне неоднозначно.

Олимпик стал главной "изюминкой" второго круга, но исключительно из-за своих внефутбольных дел. Клуб ведет войну с арбитрами и через перформанс Владислава Гельзина остался без стадиона, да и увольнение Игоря Климовского после первых двух туров в 2021-м выглядело интересно. На поле же все печально: дончане проиграли все пять матчей, забив всего два гола – иронично, что против Шахтера и Динамо команда выглядела лучше, но поражения от Александрии, Миная и СК Днепра-1 прошли практически без моментов со стороны "олимпийцев".

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Возможно, Юрий Калитвинцев скоро разберется с командой и начнет плавный вывод из крутого пике, но прямо сейчас Олимпик выглядит одной из самых слабых команд УПЛ. Даже у нынешнего Львова можно найти какие-то достоинства, а вот дончане при очень хорошем составе не демонстрируют никаких преимуществ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цитаишвили – Цимбалюк

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: Резник – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк, Кулач

Олимпик: Бетим – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Политыло, Завийский, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Ворскла официально проведет матч с Олимпиком при пустых трибунах

В украинском футболе команды вне топ-4 держатся примерно на одном уровне как с кадрами, так и по игре, и аутсайдерство или значительная серия поражений еще не является приговором для андердогов. В случае с матчем в Полтаве есть еще и довольно неоднозначная игра "зелено-белых" и безумное желание "олимпийцев" оборвать серию поражений.

Только на эти факторы может рассчитывать команда Юрия Калитвинцева, однако надежда выглядит призрачной. Ворскла – слишком сильный соперник для нынешнего Олимпика. Тем более, в родных стенах. Любой результат, кроме победы полтавцев, станет сенсацией.

Мариуполь – Минай

Мариуполь – еще один неудачник УПЛ в 2021-м. Команда Остапа Маркевича не выиграла ни одного из последних пяти матчей, проиграв четыре из них, а общая безвыигрышная серия составляет уже семь туров (плюс, было поражение в Кубке).

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Правда, ситуация здесь не столь ужасна, как с Олимпиком. Азовцы, в отличие от дончан, демонстрируют симпатичный футбол и мало где заслужили проиграть, однако молодому коллективу очень не хватает концентрации. Показательным стал последний матч с Колосом, где Мариуполь пропустил за несколько минут после перерыва вследствие ошибки голкипера.

Минай в новом году также не впечатляет. Подопечные Василия Кобина получили всего одну победу в пяти последних матчах, проиграв в четырех других. Поражения от Динамо и Александрии на выезде с почти нулевым xG еще можно было как-то понять (хотя все равно это было бесславно), однако фиаску со Львовом и Ингульцом никакого оправдания нет. У Миная на футбольном поле прямо сейчас нет ничего, кроме пенальти Нуриева и персоны Милевского.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Карась (Минай)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Минай

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех, Танковский – Кащук, Мишнёв, Очеретько – Бондаренко

Минай: Попович – Малепе, Лопирёнок, Матич, Ковтун, Кныш – Ткачук, Снежко, Нуриев – Милевский, Кожанов

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Для Мариуполя сегодняшний матч является выдающимся, ведь команда возвращается на родной стадион. Больше не будет никаких выездов. К тому же, на игру приедут болельщики. Вполне реально, что азовцы подарят им победу – Минай в новом году вообще не играет, а азовцы уже давно ходят у первой победы. Команда Остапа Маркевича играет в хороший футбол и выглядит значительно сильнее закарпатцев.

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