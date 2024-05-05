Главный тренер Милан Стефано Пиоли покинет команду летом, но останется работать в Серии А.

Руководство “россонери” подыскивают замену нынешнему наставнику команды. Ожидается, что Стефано Пиоли покинет Милан после завершения сезона.

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Как сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на La Repubblica, неаполитанский клуб принял решение назначить Пиоли главным тренером. 58-летний специалист возглавит команду в следующем сезоне. Стороны заключат контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один год.

Сейчас Наполи возглавляет Франческо Кальцона. Соглашение с ним рассчитано до конца этого сезона. Стоит напомнить, что неаполитанцы в сезоне 2022/22 завоевали титул Чемпиона Италии.

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