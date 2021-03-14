"В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых игроков, хотели играть в пространство. Несколько удавалось, создали несколько моментов в таких атаках. Конечно, преимущество было у Шахтера. Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, VAR и так далее.

Шахтер – Десна – 4:0 – видео голов и обзор матча

На второй тайм вышли, изменили рисунок игры. Кое-что удавалось. Некоторый отрезок времени имели преимущество, создавали моменты. Потом был второй мяч в наши ворота. Бразильцы поймали кураж, получали кайф от своей игры и доставляли его болельщикам. Во втором тайме больше встречали на чужой половине поля, прессинговали.

Деморализовал ли первый гол команду? Наверное, нет. Все-таки на второй тайм мы вышли и играли в футбол. А после второго мяча вопрос относительно дальнейших действий.

Что с Пастом? Травма голеностопа. Неудачно подвернул ногу. Нужно делать снимок ", – рассказал Рябоконь в эфире телеканала "Футбол 1".

Заметим, после 18-ти туров УПЛ Шахтер занимает второе место. Десна на 4-й позиции.

Шахтер разгромил Десну дублями Тете и Соломона и продолжил преследование Динамо