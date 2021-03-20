В рамках 19-го туру УПЛ Десна зустрінеться з СК Дніпром-1, Ворскла прийме Олімпік, а Маріуполь зіграє з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Десна – СК Дніпро-1

У 19-му турі УПЛ настільки мало цікавих протистоянь, що матч між Десною та СК Дніпро-1 цілком можна назвати центральним. Хоча б тому, що чернігівці йдуть на четвертій позиції з двома очками відставання від Зорі (але у луганців є гра в запасі), а дніпровці не програли жодного поєдинку після нового року (при трьох перемогах) – і у першому колі вони переграли сіверян. До того ж, зустріч вперше у 2021-му році відбудеться в Чернігові, та ще й з вболівальниками. Таким чином, у Десни є і турнірна мотивація, і особистий боржок СК, і бажання потішити рідну публіку.

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По грі у підопічних Олександра Рябоконя все непогано – команда виглядає цілісно й зібрано, демонструючи хорший рівень оборони й почавши скорочувати негативну різницю між очікуваними забитими й реальними. Результати, однак, вийшли неоднозначними – Десна програла Зорі в рівному матчі й зазнала розгрому від Шахтаря (хоча раніше завжди давала йому бій), але розписала нічию з Динамо та знищила Інгулець і Рух. Словом, стабільності дуже не вистачає.

СК Дніпро-1 у новому році набрав вже 11 очок, перегравши Інгулець з Олімпіком і прибивши Ворсклу на виїзді у меншості, а також розписавши нічиї з Маріуполем та Олександрією. В усіх цих поєдинках підопічні Ігора Йовічевіча пропустили всього два голи (від азовців), забивши у відповідь сім – за xG цифри мали бути вищими, але загалом команда йде на шостому місці в таблиці очікуваних очок. В ігровому плані ж дніпровці явно тягнуть на рівень представника зони єврокубків.

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"Жовто-чорні" забивають дуже красиві голи, майже в кожному турі влучають у каркас воріт і вміють притискати суперника – не вистачає лишень концентрації та вміння вигризати матчі. Якщо проти них закриваються в "автобус", то починаються проблеми. В цілому ж, суперник у Десни дуже міцний. Саме тому поєдинок і можна назвати центральним.

Кадрова ситуація

Травмовані: Арвеладзе, Домбровський (під питанням)

Дискваліфіковані: Дуглас (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Десна – СК Дніпро-1

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Імереков, Мостовий – Огіря, Чепурненко – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Сваток, Дубінчак – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна бажає реабілітуватись за розгром від Шахтаря, а тут ще й перший матч за рідних трибун пройде з вболівальниками. Крім того, необхідно взяти реванш за поразку в першому колі. Та і Будківський з Коноплею після пропуску минулого туру є "голодними" й злими. Це – великий психологічний плюс на тлі СК Дніпра-1, гравцям якого в рівній мірі важко буде вилетіти чи зачепитись за єврокубки. Десні перемога потрібна більше.

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В ігровому ж плані колектив Ігора Йовічевіча мало чим поступається сіверянам, але існують питання щодо здатності пройти оборону чернігівців. З Олександрією дніпровці так і не забили, а у Десни захист ще кращий.

З огляду на вищезазначені фактори, цілком реальною здається перемога Десни.

Ворскла – Олімпік

Ворскла у першому колі довго йшла на другій позиції, навіть захищаючи її від Шахтаря, але під кінець 2020-го команда збавила оберти й опустилася вниз. Зокрема, команда програла ключовий матч Десні. В новому році полтавці теж йдуть важко – з Рухом та Інгульцем "зелено-білі" розписали нічиї, потім зі скандалом вдалося переграти Олександрію та Маріуполь, а в останньому турі підопічні Юрія Максимова поступилися СК Дніпро-1 у більшості.

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Результати могли бути ще гіршими, але Фортуна любить Ворсклу. У трьох матчах в 2021-му полтавці заробляли пенальті (два з них виглядали дуже суперечливо), у ворота Олександрії вдалося забити завдяки ляпу захисника на рівному місці, а з СК Дніпром-1 арбітр вилучив Дугласа після гри в м'яч – щоправда, в останньому випадку "зелено-білим" це не допомогло. В ігровому плані команді теж щастить – вона пропустила на 10 голів менше очікуваного. Словом, Ворскла у новому році виглядає вкрай неоднозначно.

Олімпік став головною "родзинкою" другого кола, але виключно через свої позафутбольні справи. Клуб веде війну з арбітрами й через перформанс Владислава Гельзіна залишився без стадіону, та і звільнення Ігора Климовського після перших двох турів у 2021-му виглядало цікаво. На полі ж все сумно: донеччани програли усі п'ять матчів, забивши всього два голи – іронічно, що проти Шахтаря та Динамо команда виглядала найкраще, але поразки Олександрії, Минаю та СК Дніпру-1 пройшли практично без моментів з боку "олімпійців".

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Можливо, Юрій Калітвінцев скоро розбереться з командою й почне плавний вивід із крутого піке, але зараз Олімпік виглядає однією з найслабших команд УПЛ. Навіть у нинішнього Львова можна знайти якісь чесноти, а от донеччани при дуже хорошому складі не демонструють жодних переваг.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цітаішвілі – Цимбалюк

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Тілль, Скляр, Пуцлін, Кане – Степанюк, Кулач

Олімпік: Бетім – Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Політило, Завійський, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Ворскла офіційно проведе матч з Олімпіком за порожніх трибун

В українському футболі команди поза топ-4 тримаються приблизно на одному рівні як за кадрами, так і за грою, тож аутсайдерство чи значна серія поразок ще не є вироком для андердогів. У випадку з матчем у Полтаві маємо ще й доволі неоднозначну гру "зелено-білих" та шалене бажання "олімпійців" обірвати серію поразок.

Лишень на ці фактори може сподіватися команда Юрія Калітвінцева, однак надія виглядає примарною. Ворскла – занадто сильний суперник для нинішнього Олімпіка. Тим паче, у рідних стінах. Будь-який результат, окрім перемоги полтавців, стане сенсацією.

Маріуполь – Минай

Маріуполь – ще одна невдаха УПЛ у 2021-му. Команда Остапа Маркевича не виграла жодного з останніх п'яти матчів, програвши чотири з них, а загальна безвиграшна серія становить вже сім турів (плюс, була поразка в Кубку).

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Щоправда, ситуація тут не настільки жахлива, як з Олімпіком. Азовці, на відміну від донеччан, демонструють симпатичний футбол і мало де заслужили програти, однак молодому колективу дуже бракує концентрації. Показовим став останній матч з Колосом, де Маріуполь пропустив за кілька хвилин по перерві внаслідок помилки голкіпера.

Минай у новому році також не вражає. Підопічні Василя Кобіна здобули всього одну перемогу в п'яти крайніх матчах, програвши у чотирьох інших. Поразки від Динамо та Олександрії на виїзді з майже нульовими xG ще можна було якось зрозуміти (хоча все одно це було безславно), однак фіаско зі Львовом та Інгульцем жодного виправдання не мають. У Миная на футбольному полі прямо зараз немає нічого, крім пенальті Нурієва та персони Мілевського.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Карась (Минай)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Минай

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех, Танковський – Кащук, Мишньов, Очеретько – Бондаренко

Минай: Попович – Малепе, Лопирьонок, Матіч, Ковтун, Книш – Ткачук, Сніжко, Нурієв – Мілевський, Кожанов

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Для Маріуполя сьогоднішній матч є визначним, адже команда повертається на рідний стадіон. Більше не буде жодних виїздів. До того ж, на гру завітають вболівальники. Цілком реально, що азовці подарують їм перемогу – Минай у новому році взагалі не грає, а азовці вже давно ходять біля першої звитяги. Команда Остапа Маркевича грає у хороший футбол і виглядає значно сильнішою за закарпатців.

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