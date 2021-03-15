23-летний украинец заинтересовал Бешикташ, сообщает Великий Футбол. В ближайшее время скауты турецкого клуба должны посетить Украину и наглядно посмотреть игру Довбика.

Форвард СК Днепр-1 Довбик признался, гол в ворота какой команды считает самым эффектным в своей карьере

Сам форвард уже раньше пробовал свои силы за рубежом. Артем поиграл за молдавскую Зарю (3 матча), датские Митьюлланд и Сеннерюск (22 и 23 поединка за основную команду соответственно).

К слову, в текущем сезоне Довбик является одним из ведущих исполнителей "спортклубовцев". В его активе 20 встреч, 9 мячей и одна результативная передача. Контракт с СК Днепр-1 рассчитан до конца 2023-го, а Transfermarkt оценивает украинца в 400 тысяч евро.

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