"Пропустили гол, но старались. Можно ошибаться, но такая суета была в центре поля .. Подстроились под игру СК Днепр-1 – длинные передачи, а они наверху все выиграли. Силовая команда. Сегодня не было желаемой игры. Второй тайм получился несколько лучше: контролировали, создавали, но нет у Ворсклы высокого форварда, который мог бы завершить атаку головой.

Ворскла – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор матча

Почему добавили после перерыва? Опустили мяч. В первом тайме суета, били куда-то, днепряне накрывали. Защитники теряли мячи – катастрофа, такой брак был. Я попросил успокоиться, опустить мяч вниз. Во втором тайме это сделали, контролировали, ждали своего момента", – приводит слова Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что СК Днепр-1 в меньшинстве минимально переиграл Ворсклу (1:0) благодаря шикарному выстрелу Довбика в конце первого тайма. Эта победа позволила днепрянам подняться на 8 место.

СК Днепр-1 в меньшинстве удержал победу над Ворсклой – полтавчане потерпели первое поражение в 2021 году