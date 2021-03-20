"Понятно, что руководство ждет от него большего. Хочется, чтобы где-то потянул за собой команду, отличился голом. Однозначно, что мы ждем от него большего. Но у нас есть еще девять игр, и я думаю, что Артем еще себя покажет. Это и ему надо, и команде.

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Сейчас не лучшие результаты, и мы ожидаем, что каждый футболист будет прибавлять. Ожидаем, что ребята будут биться и за себя, и за клуб. Еще есть время, и мы надеемся, что что-то изменится", – цитирует Кополовца Football Hub.

К слову, Милевский после зимнего трансфера в Закарпатье провел лишь 4 поединка в Премьер-лиге, в которых результативными действиями не отличался.

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