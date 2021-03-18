Наставник Ференцвароша Сергей Ребров воспользовался перерывом на матчи национальных команд и вернулся на родину.

Президент Олимпика Владислав Гельзин посетил тренировку своей команды со звездным гостем – Сергеем Ребровым, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Украинский тренер Ференцвароша признался, что в Венгрии следит за Олимпиком, а также поддержал своего коллегу Юрия Калитвинцева, который сейчас возглавляет дончан.

После 17-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 9-й строчке, команда уступила в 5-ти подряд матчах.

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