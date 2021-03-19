Полтавская Ворскла не желает подвергать опасности своих болельщиков в матче 19-го тура УПЛ против Олимпика.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о решении провести матч против Олимпика без болельщиков.

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Причиной стало увеличение количества больных COVID-19 на Полтавщине, поддержав меры, предпринимаемые правительством и органы местного самоуправления для предотвращения распространения болезни в регионе. При этом, клуб выразил надежду увидеть болельщиков уже на следующей домашнем поединке с Шахтером.

К слову, Ворскла – Олимпик встретятся уже 20 марта, начало в 19:30. Отметим, что полтавчане занимают пятое место с 28 очками, Олимпик с 17 пунктами расположились на 9 позиции.

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