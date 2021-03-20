Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился впечатлениями от того, что команда впервые в сезоне проведет домашний матч на стадионе имени В. Бойко.

"Эксперимент, который мы вынужденно провели, играя постоянно на выезде, оказался для нас сложным. Однако, мы получили бесценный опыт, который закалил и объединил нас.

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Эта ситуация привела к тому, что мы провели невыразительный матч против Колоса. Но, за исключением этого матча, во всех встречах мы выглядели хорошо, а в чем-то и превосходили соперников. Однако, фактор чужого поля все же перевесил. Очень надеемся, что все последующие матчи до конца сезона будем проводить дома.

Мы уже осмотрели новое поле. Сейчас оно выглядит довольно неплохо. Трава еще достаточно молодая, но играть можно", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, первый поединок на своем стадионе имени Владимира Бойко "азовцы" проведут уже сегодня, 20 марта, против Миная. Начало встречи в 14:00.

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