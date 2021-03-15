Шокирующий инцидент произошел во время товарищеского матча между юниорской командой СК Днепр-1 и томаковским Скоруком.

Во время спарринга защитник Скорука Алексей Пинчук без особых на то причин прямой ногой врезался в 18-летнего игрока днепрян Александра Килыка.

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Такая беспричинная жестокость Пинчука привела к разрыву задней крестообразной связки и импрессионного перелома выступлений большеберцовой и бедренной кости у Александра, сообщает неофициальный сайт Днепра. Такая травма может стоить парню карьеры.

Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол пообещал справедливое наказание для игрока Скорука. По информации источника, будут рассматривать возможность пожизненной дисквалификации.

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