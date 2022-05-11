Сборная Украины перед Евро-2020 уже проходила месячную подготовку к ответственным матчам летом. Тогда тренерский штаб критиковали – мол, слишком длинные сборы, футболисты устанут. Прошёл год – и наши игроки снова собираются в мае, чтобы подготовиться к сверхважным поединкам. Вот только теперь все переживают, что времени на успешную подготовку не хватит. Уже 1 июня "сине-жёлтым" предстоит встретиться с Шотландией в полуфинале за выход на ЧМ-2022.

Боруссия М – Украина: где смотреть контрольный матч сборной – игру покажут сразу несколько трансляторов

Собрать в кучу наших сборников было непросто. 1 мая на базу в Словении прибыли всего 4 футболиста. На следующий день вернулись представители Шахтера – игроков уже стало 11, однако Мудрик из-за повреждения присоединился к общей группе всего два дня назад, а травма Корниенко даже не позволила Вите приехать. За это время успел травмироваться и Гуцуляк. 5 мая высадился киевский десант вместе с Довбиком, но Цыганков сразу отправился в лазарет. 16 мая в состав зайдут Зубков, Качараба, Яремчук и Сикан. Ярмоленко и Миколенко будут 23 мая, а Лунина и Зинченко придётся ждать только после финала Лиги чемпионов.

Именно в таких условиях Александру Петракову необходимо готовиться к Шотландии, однако без контрольных матчей нормально раскачать команду не получилось. На помощь пришла мёнхенгладбахская Боруссия, которая будет принимать "сине-жёлтых" у себя дома на Борусия Парк, да ещё и передаст выручку с матчдея в помощь Украине. Мы справедливо критикуем немцев в последние месяцы, но здесь стоит отдать должное – "жеребцы" согласились на спарринг, хотя через три дня им надо сыграть против Хоффенхайма в Бундеслиге. Возможно, сегодня даже удастся увидеть более-менее нормальный состав, ведь подопечные Ади Хюттера уже ни за что не борются.

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Для сборной Украины выцепить такого спарринг-партнёра – феерическое везение. Боруссия М играет в гибкой схеме 3-4-2-1 с переходом на 3-5-2, как и Шотландия. Конечно, это довольно разные коллективы, но отработать взлом обороны с тремя/пятью защитниками и защиту против коллектива с перегруженными флангами в таком поединке возможно. Хотя в первую очередь нашей команде необходимо просто ощутить игровой ритм и более-менее сыграться друг с другом. В последний раз команда Александра Петракова собиралась вместе 16 ноября 2021 года.

Европейское турне Динамо и Шахтера продемонстрировало разобранность защитников сборной – они допускали множество простых ошибок. Вместе с тем, никуда не исчезла проблема ориентировки защитников по мячу при забросах в штрафную или на стандартах. Первую проблему решает время, а вот вторая является нашей естественной уязвимостью.

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В атакующей работе все проявляли себя неплохо. Особых проблем с центральной частью поля тоже нет – Шапаренко всё так же круто тянет мяч и переключает команду из обороны в атаку, Буяльский не забыл о своих позиционных перформансах, к Степаненко также вопросов не возникало.

В глаза, однако, бросалась разница в физических кондициях – её, например, заметил коуч Металлиста-1925 Валерий Кривенцов. Впрочем, с этим аспектом уже работают в режиме двух тренировок в день. На сборах задача физической подготовки сборной была одной из главных. Александр Петраков по прилёту в Германию заявил, что с физухой всё нормально.

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Времени до Шотландии осталось не так много (всего 19 дней), поэтому футболистам нужно отнестись к матчу против Борусии М со всей серьёзностью. Во время европейского турне было заметно, что характер выставочных игр так или иначе сказывается на уровне концентрации команды – теперь же "сине-желтым" надо работать на полную мощность. И речь в первую очередь не о результате (он не имеет никакого значения), а о выполнении тренерских заданий и дорабатывании эпизодов до конца. Впрочем, подопечные Александра Петракова и сами должны понимать это.

Кадровая ситуация

Мудрик успел восстановиться от повреждения и вернулся в общую группу, но набрать форму к спаррингу против Боруссии вингер не смог – сегодня Михаил не сыграет. Гуцуляк и Цыганков остаются в лазарете, причем Алексей вообще отправился домой. Там же сидит и Корниенко. Кроме того, есть вопросы касательно готовности Кривцова, ведь он не играл целых полгода и только сейчас набирает форму.

Всем оставшимся в заявке Александр Петраков пообещал предоставить игровое время. Ограничений по заменам в поединке против Боруссии М нет.

Ориентировочные составы на матч Боруссия М – Украина

Боруссия М: Зоммер – Бенсебаини, Гинтер, Байер – Скалли, Хофманн, Коне, Нец – Херманн, Носс – Плеа

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Попов, Матвиенко – Степаненко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Булеца – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы, ведь мы даже не понимаем, кто выйдет в основе команд. Особенно трудно спрогнозировать, как будет организована атака "сине-желтых", ведь в заявке не осталось чистых вингеров, а среди форвардов доступны лишь Довбик и Беседин. Да и фулбеков маловато – Караваев и Конопля, а также Матвиенко, редко играющий на фланге. Александр при этом с большой вероятностью разместится в полузащите.

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На 1-2 гола наши футболисты могут рассчитывать, ведь Боруссия М в Бундеслиге пропустила 60 мячей за 33 матча. И это при огромной мотивации. Сегодня же немцам результат не нужен. Тем не менее, необходимо занизить ожидания от встречи против Гладбаха – вряд ли она будет такой же весёлой, как в Дортмунде.

Этот поединок уже не выставочный, а контрольный. Тренеры и футболисты будут решать специфические задачи, а матч является лишь частью тренировочного процесса. В частности, точно можно ожидать перестановки в линии защиты по ходу игры.

В таких спаррингах разгромные поражения могут дать команде гораздо больше, чем победы. И все же мы поставим на победу Украины.

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