"В течение этой недели мы хорошо тренировались. Работаем над физическими данными, потому что впереди пять тяжелых матчей, поэтому нужно хорошо подготовиться. Во время сбора мы много времени проведем вместе, будем нарабатывать те или иные моменты тактического плана. Конечно, за длительное время можно лучше привыкнуть друг к другу.

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Каждый день будем работать не только для победы на поле, но и для того, чтобы порадовать нашу нацию, наших ребят из ВСУ. Очень много сообщений получаем на этот счет. Моя мечта – поехать в Катар, потому что чемпионат мира у футболиста может быть раз в жизни. Это цель каждого игрока, прибывающего в сборную. Я уже выступал на молодежном чемпионате мира, но турнир национальных команд – совсем другой уровень. Очень хочется поехать туда.

Также хочется, чтобы наши ребята, наша нация, наша славная Украина победили. Мы также будем работать на футбольных полях, будем помогать нашей стране всем, чем можем", – цитирует Бондаря пресс-служба УАФ.

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