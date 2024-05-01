Год назад Фермин, играя в аренде за Линарес Депортиво, был близок к переходу в польский Ракув, информирует портал Meczyki. В тот момент он так и не дебютировал ни за первую команду Барселоны, ни даже за вторую. Он никогда особо не выделялся среди своих сверстников – в молодёжной команде "блаугранас" Лопес не был основным игроком.

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Поэтому агент Фермина искал для своего клиента разные варианты за границей. Так представитель игрока начал переговоры с будущим на тот момент чемпионом Польши. Сообщается, что агентство CAA Stellar даже согласовало с Барселоной стоимость трансфера – Ракув должен был заплатить за полузащитника чуть менее 600 тысяч евро.

Однако именно в тот момент у Ракува сменился тренер: на место Марека Папшуна пришёл Давид Шварга. В итоге польский клуб отвергнул испанца. Аналитики Ракува забраковали этот трансфер, посчитав, что Фермин Лопес плохо реализует голевые моменты. Тот сезон Фермин завершил в Линарес Депортиво с показателем 12+4 по системе гол+пас.

Карьера Лопеса в Барселоне изменилась тогда, когда он забил в ворота Реала в товарищеском матче во время летнего турне. В сезоне 2023/24 Фермин уже успел забить 8 мячей за "блаугранас" во всех турнирах.

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