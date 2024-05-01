Несмотря на разгромный счет, Верес провел достойную игру с одним из лидеров чемпионата Украины. Динамо забивало в конце таймов. Первого – Ярмоленко, а второго – Пономаренко и Ванат. Для Матвея, к слову, это дебютный гол за первую команду.

Динамо разгромило Верес – Пономаренко забил дебютный гол за основу киевлян

Благодаря этой победе Динамо не пустило Шахтер в отрыв. Киевляне до сих пор отстают от лидера на четыре очка. Верес находится в зоне переходных матчей с довольно призрачными шансами из нее выбраться, важнее не упасть в зону прямого вылета.