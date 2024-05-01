Голы Ярмоленко и Пономаренко в видеообзоре матча Динамо – Верес – 3:0
18:58 - Читати українською
Динамо разгромило Верес в рамках перенесенного матча 5-го тура УПЛ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Верес на "Футбол 24".
завершено
Несмотря на разгромный счет, Верес провел достойную игру с одним из лидеров чемпионата Украины. Динамо забивало в конце таймов. Первого – Ярмоленко, а второго – Пономаренко и Ванат. Для Матвея, к слову, это дебютный гол за первую команду.
Динамо разгромило Верес – Пономаренко забил дебютный гол за основу киевлян
Благодаря этой победе Динамо не пустило Шахтер в отрыв. Киевляне до сих пор отстают от лидера на четыре очка. Верес находится в зоне переходных матчей с довольно призрачными шансами из нее выбраться, важнее не упасть в зону прямого вылета.
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