Збірна України перед Євро-2020 вже проходила місячну підготовку до відповідальних матчів влітку. Тоді тренерський штаб критикували – мовляв, занадто довгі збори, футболісти втомляться. Пройшов рік – і наші гравці знову збираються у травні, аби підготуватись до надважливих поєдинків. От тільки тепер всі переживають, що часу на успішну підготовку не вистачить. Вже 1 червня "синьо-жовтим" доведеться зустрітись з Шотландією у півфіналі за вихід на ЧС-2022.

Борусія М – Україна: де дивитись контрольний матч збірної – гру покажуть кілька трансляторів

Зібрати до купи наших збірників було непросто. 1 травня на базу в Словенії прибули всього 4 футболісти. Наступного дня повернулися представники Шахтаря – гравців вже стало 11, однак Мудрик через пошкодження доєднався до загальної групи всього два дні тому, а травма Корнієнка навіть не дозволила йому приїхати. За цей час встиг травмуватись і Гуцуляк. 5 травня прилетів динамівський десант разом з Довбиком, але Циганков одразу ж відправився у лазарет. 16 травня в склад зайдуть Зубков, Качараба, Яремчук і Сікан. Ярмоленко та Миколенко будуть 23-го травня, а Луніна і Зінченка доведеться чекати аж після фіналу Ліги чемпіонів.

Саме в таких умовах Олександру Петракову необхідно готуватись до Шотландії, однак без контрольних матчів нормально розкачати команду не вийшло б. На допомогу прийшла менхенґладбаська Борусія, яка прийматиме "синьо-жовтих" у себе вдома на Борусія Парк, та ще й передасть всю виручку з матчдею на допомогу Україні. Ми справедливо критикуємо німців протягом останніх місяців, але тут варто віддати належне – "жеребці" погодились на спаринг, хоча через три дні їм доведеться зіграти проти Хоффенхайма у Бундеслізі. Можливо, сьогодні навіть вдасться побачити більш-менш нормальний склад, адже підопічні Аді Хюттера вже ні за що не боряться.

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Для збірної України вицепити такого спаринг-партнера – феєричне везіння. Борусія М грає у гнучкій схемі 3-4-2-1 з переходом на 3-5-2, як і Шотландія. Звісно, це досить різні колективи, але відпрацювати злам оборони з трьома/п'ятьма захисниками та захист проти колективу з перевантаженими флангами в такому поєдинку можливо. Хоча в першу чергу нашій команді необхідно просто відчути ігровий ритм і більш-менш зігратись один з одним. Востаннє команда Олександра Петракова збиралася разом аж 16 листопада 2021 року.

Європейське турне Динамо та Шахтаря продемонструвало розібраність захисників збірної – вони допускали величезну кількість простих помилок. Разом з тим, нікуди не зникла проблема орієнтування оборонців по м'ячу при закиданнях у штрафний чи на стандартах. Першу проблему вирішує час, а от друга є нашою природньою вразливістю.

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В атакувальній роботі всі проявили себе непогано. Особливих негараздів з центральною частиною поля також немає – Шапаренко все так же круто тягне м'яч і перемикає команду з оборони в атаку, Буяльський не забув про свої позиційні перформанси, до Степаненка також питань не виникало.

В очі, однак, впадала різниця у фізичних кондиціях – її, наприклад, помітив коуч Металіста-1925 Валерій Кривенцов. Втім, з цим аспектом вже працюють в режимі двох тренувань у день. На зборах завдання фізичної підготовки збірної було одним із головних. Олександр Петраков після прильоту в Німеччину заявив, що з фізикою все нормально.

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Часу до Шотландії залишилось не так і багато (всього 19 днів), тож футболістам необхідно поставитись до матчу проти Борусії М зі всією серйозністю. Під час європейського турне було помітно, що характер виставкових ігор так чи інакше б'є по рівню концентрації команди – тепер же "синьо-жовтим" треба працювати з повною викладкою. І мова в першу чергу не про результат (він не має жодного значення), а про виконання тренерських завдань і допрацювання ігрових епізодів до кінця. Втім, підопічні Олександра Петракова і самі це повинні розуміти.

Кадрова ситуація

Мудрик встиг відновитись від пошкодження й повернувся у загальну групу, але набрати форму до спарингу з Борусією М вінгер не зміг – нині Михайло не зіграє. Гуцуляк і Циганков залишаються в лазареті, причому Олексій взагалі відправився додому. Там же сидить і Корнієнко. Зрештою, є питання щодо готовності Кривцова, адже він не грав цілих півроку й лишень зараз набирає форму.

Всім, хто залишився у заявці, Олександр Петраков пообіцяв надати ігровий час. Обмежень по замінах у поєдинку проти Борусії М немає.

Орієнтовні склади на матч Борусія М – Україна

Борусія М: Зоммер – Бенсебаїні, Гінтер, Байєр – Скаллі, Хофманн, Коне, Нец – Херманн, Носс – Плеа

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Попов, Матвієнко – Степаненко, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Булеца – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози, адже ми навіть не розуміємо, хто вийде в основі обох команд. Особливо важко спрогнозувати, як буде організована атака "синьо-жовтих", адже у заявці не залишилось чистих вінгерів, а серед форвардів доступні тільки Довбик і Бєсєдін. Та і фулбеків замало – Караваєв та Конопля, а також Матвієнко, який рідко грає на фланзі. Олександр при цьому з великою вірогідністю розташується у півзахисті.

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На 1-2 голи наші футболісти можуть розраховувати, адже Борусія М у Бундеслізі пропустила аж 60 м'ячів за 33 матчі. І це при шаленій мотивації. Сьогодні ж німцям результат не потрібен. Тим не менш, необхідно занизити очікування від зустрічі проти Ґладбаха – навряд чи вона буде такою ж веселою, як у Дортмунді.

Цей поєдинок вже не виставковий, а контрольний. Тренери та футболісти вирішуватимуть у ньому специфічні завдання, а матч є лишень частиною тренувального процесу. Зокрема, точно можна очікувати на перестановки у лінії захисту по ходу гри.

В таких спарингах розгромні поразки можуть дати команді набагато більше, ніж перемоги. І все ж, ми поставимо на перемогу України.

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