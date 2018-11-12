Барселона розучилась перемагати з Мессі, Гвардіола б'є Моурінью, а Борусія Д – король Бундесліги: підсумки євровікенду

"Футбол 24" розповідає про найбільш знакові події європейського футбольного вікенду.

Ла Ліга – суцільне безумство. 6 перших команд на відстані 4-х очок

Хав'єр Тебас може трішки заспокоїтись. Нинішня Прімера здатна затьмарити АПЛ навіть без матчів у США чи Китаї. Одразу й не пригадаєш, коли востаннє чемпіонат Іспанії був таким інтригуючим та непередбачуваним. 6 перших команд Ла Ліги перебувають на відстані 4-х очок. Де АПЛ? Де?

Карнавал божевільних несподіванок Ла Ліги продовжився на Камп Ноу. Барселона після повернення Лео Мессі сенсаційно поступилась Бетісу, пропустивши 4 (!) голи. На Камп Ноу, Карл! Хоча, дивлячись на хід матчу, перемогу команди геніального Кіке Сетьєна язик не повернеться назвати випадковою. "Огірки" здобули заслужені три очки, продемонструвавши яскравий атакувальний футбол. Сетьєн, колекціонер великих тріумфів, красиво віддав шану своєму вчителю Йохану Кройфу...

Барселона пропускає 10 матчів поспіль – такого не було 20 років

Можливо, каталонці розучились грати зі своїм капітаном, адже без травмованого Мессі "блаугранас" не зазнали жодної поразки, розгромивши, зокрема, Реал з рахунком 5:1. Словом, не шукайте логіки у першості, де панують хаос та анархія. А як ще пояснити той факт, що Мадрид, який начебто переживав кризу століття, зараз відстає від Барси лише на 4 очки...

Хоча Реал під керівництвом Соларі поки не зустрічався з сильними командами, але позитивні зміни у грі "королів" можна помітити неозброєним оком. У Віго мадридці здобули 4-ту перемогу поспіль. Два тріумфи з цієї серії припали на матчі Прімери, де "бланкос" знову серйозно претендують на титул. Соларі вже видав найкращий дебют серед усіх наставників у 116-річній історії Реала – 4 вікторії, 15 забитих м'ячів та лише 2 пропущені. Дайте Сантьяго шанс та негайно приберіть це "в.о."!

До слова, знаковим 12-й тур Прімери став для українського голкіпера Андрія Луніна, який нарешті дебютував у чемпіонаті за Леганес. Щоправда, наш воротар отримав лише 8 хвилин, враховуючи компенсований час, щоб проявити себе. За логікою Пеллегріно – навіть травмований Куельяр краще, ніж живий-здоровий Лунін. Будемо сподіватись, що вже взимку Реал знайде для Андрія більш сприятливі умови для кар'єрного росту...

Головна "вивіска" АПЛ розчарувала, жадібний Гвардіола знову хоче титул

Манчестерське дербі повинно було стати найбільшою атракцією всього вікенду, а на практиці ми отримали сумний футбол в одні ворота. Сіті, особливо не напружуючись, тричі засмутив голами свого найлютішого ворога, та зробив чергову заявку на титул. Звісно, команді Гвардіоли поки зарано вручати головний приз АПЛ, але результати "містян" говорять самі за себе – 10 перемог при 36-ти забитих та 5-ти пропущених м'ячах.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: повний провал Моурінью, феноменальний Бернарду та рекорд Агуеро

Проти такого МЮ, який зовсім не пресингує та грає з опущеними головами, міг би непогано проявити себе навіть Олександр Зінченко, однак Пеп залишив українця поза заявкою. А шкода, адже наш хавбек дуже непогано виступив у матчі проти Шахтаря та заслужив опинитись хоча б на лаві запасних.

Серед претендентів на титул спіткнувся лише Челсі, який не зумів обіграти Евертон на Стемфорд Брідж. А ось Ліверпуль продовжує гнатись за Сіті, перемігши Фулхем. Цікаво, що вперше за всю історію АПЛ три команди (Сіті, Ліверпуль та Челсі) не зазнали жодної поразки після перших 12 турів. Цікаво, хто першим перерве рекордну серію?

Таку Бундеслігу можна дивитись – Баварія вже не фаворит

"Ось тепер Бундесліга – насправді веселий чемпіонат", – сказав президент Баварії Улі Хьонесс після поразки свого клубу у Der Klassiker. Матч Борусія Д – Баварія став розкішною рекламою для німецької першості, яку багато хто називав театром одного актора. Фанати на Сігнал Ідуна Парк побачили справжній трилер з елементами драми. "Джмелі" Люсьєна Фавра двічі пропускали та двічі відігрувались, забивали лише Ройс і Лєвандовскі, аж поки на полі не з'явився головний європейський джокер. Пако Алькасеру вистачило якихось 14-ти хвилин, щоб подарувати своїй команді перемогу та 7 очок переваги над мюнхенцями.

Борусія Д – Баварія: "джмелі" готові до чемпіонства, Мюнхену не допоміг хороший старт, а Ройс і Санчо – топ

Чи зможе Баварія створити диво та відіграти такий солідний гандикап? Принаймні, статистика підказує, що "ротен" ніколи не ставали чемпіонами, програючи лідеру 7 пунктів після 11-ти турів. Схоже, неймовірний Дортмунд дуже близький до того, щоб порушити 6-річну гегемонію мюнхенського гранда. Що ж, тим цікавіше тепер буде спостерігати за баталіями на німецьких полях.

Сумувати доводиться лише з приводу Євгена Коноплянки, який знову не потрапив у стартовий склад Шальке, а його команда розгромно поступилась Айнтрахту. Українець вийшов на поле за рахунку 0:0, а після цього гельзенкірхенці пропустили три сухі м'ячі. До слова, сенсаційний форвард "орлів" Лука Йовіч оформив дубль та з 9-ма голами очолює перегони найкращих снайперів.

Der @bvb baut durch den Sieg im Klassiker seine Spitzenposition aus, @eintracht & @dierotenbullen ziehen am FCB vorbei und im Tabellenkeller gibt es gleich drei Erfolge. Die #Bundesliga-Tabelle nach Spieltag 11 pic.twitter.com/ljh51cDzPF — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 11 листопада 2018 р.

Серію А та Лігу 1 можна закривати

Мілан приймав на Сан Сіро Ювентус після трьох перемог поспіль, однак позитивна динаміка "россонері" жодним чином не вплинула на доволі передбачуваний підсумковий результат. Незважаючи на високий градус боротьби та вир емоцій, "Стара Синьйора" здобула заслужену перемогу, закріпивши своє лідерство. Якби не витівки Гонсало Ігуаїна, то сьогодні про цей матч можна було б розповідати лише у світлі чергового гола Кріштіану Роналду. Аргентинець за рахунку 0:1 не реалізував пенальті, отримав червону картку, а згодом ще й влаштував розбірки з гравцями Юве. Так, Гонсало, саме для цього тебе й запрошували у Мілан...

Ювентус випереджає свого найближчого переслідувача Наполі на 6 очок і наразі невідомо, що може завадити "б'янконері" оформити чергове чемпіонство.

Ще сумнішою виглядає турнірна "боротьба" у чемпіонаті Франції. Париж "привозить" Ліллю вже 13 очок, вигравши усі матчі на старті сезону. Черговою жертвою ПСЖ став Монако бідолашного Тьєрі Анрі, який був розбитий у рідних стінах з рахунком 0:4. Хет-трик Кавані та гол Неймара – зайве підтвердження відсутності будь-якої конкуренції у Лізі 1. Томас Тухель може грати другим складом до кінця сезону та кинути усі сили на Лігу чемпіонів, де Париж ризикує залишитись без плей-офф.