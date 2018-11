Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Гвардіола перемагає Моурінью після першого тайму

Манчестер Сіті приймає Манчестер Юнайтед у матчі 12 туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед розпочався о 18:30 за київським часом.

Команда Хосепа Гвардіоли ледь не забила на 2-й хвилині поєдинку. Бернарду Сілва, отримавши передачу від Фернандінью, змістився у центр та потужно вистрілив повз ближню стійку воріт Де Хеа. А вже за мить пробивав сам екс-"гірник", однак зробив дуже слабо та невлучно.

Манчестер Сіті продовжував активно йти вперед та заслужено відкрив рахунок вже на 12-й хвилині. Швидкий гол у складі "містян" провів капітан Давід Сілва. Рахім Стерлінг виконав передачу з лівого флангу на дальню стійку, Бернарду переправив сферу вздовж лінії воротарського, а Сілва з декількох метрів не залишив Де Хеа шансів. Іспанець вперше відзначився за чемпіонів Англії у трьох домашніх матчах поспіль.

Після забитого м'яча господарі поля трохи заспокоїлись, знизивши темп, а "червоні дияволи" за весь перший тайм не спромоглись бодай на одну осмислену атаку. Підопічні Моурінью припускались величезного браку при передачах та шукали свого шансу після нечисленних стандартів.

На ще один по-справжньому небезпечний момент довелось чекати аж до 45-ї хвилини, коли Агуеро після передачі Бернарду з гострого кута пробив у зовнішню сітку. Цим і завершився доволі посередній перший тайм. Команда Гвардіоли зіграла по рахунку, а у манкуніанців просто нічого не клеїлось. Хоча, Санчесу та Маті, схоже, така гра МЮ дуже подобалась (див. фото).

