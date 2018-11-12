Ювентус на виїзді обіграв Мілан

В 12 турі Серії А відбувся один із найпринциповіших матчів італійського чемпіонату, Мілан приймав вдома Ювентус. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ювентус в середині тижня зазнав першої поразки в сезоні, прикро поступившись Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів, тож бажав повернутись на переможну смугу. Початок гри був за туринцями, які одразу захопили ініціативу та швидко забили. Манджукіча не втримали захисники і хорват замкнув навіс Алекса Сандро. Нападник міг ще раз забити через 3 хвилини, але цього разу захисники вибили м'яч на кутовий.

Після цього Ювентус трохи знизив обороти, а от Мілан нічого не міг створити. Єдиний, хто намагався оживити гру – Кессьє, який нав'язував боротьбу туринцям. Але наприкінці тайму Мілан отримав найкращу нагоду: після прострілу Сусо Ігуаїн намагався пробити і влучив у руку Бенатія. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті, проте Ігуаїн не зумів переграти Щенсни ударом з позначки.

В другому таймі Ювентус продовжував контролювати ситуацію і мав більше нагод, аби відзначитись. Точніше в Мілана їх взагалі не було, а от в туринців і Дибала зі штрафного в стійку влучив, і Роналду непогано пробив у дальній кут, але воротар врятував. Мілан після виходу Кутроне додав в атаці, але створити щось так і не вдавалось. Трохи пізніше Роналду мав схожий епізод, але Доннарумма знову врятував команду. Проте третя спроба Кріштіану виявилась успішною, португалець добив м'яч у ворота після того, як Доннарумма відбив м'яч перед собою. До того ж Ігуаїн отримав дві поспіль жовті, за фол і суперечку з арбітром, тому Ювентус без проблем довів м'яч до логічної перемоги.

Ювентус продовжує знаходиться на першому місці з 34 очками, Мілан з 21 пунктами залишився на 5 позиції.

Ігуаїн – головний антигерой матчу

Гонсало відверто провалив матч, розчарувавши своєю грою прихильників Мілана. Ювентус надійно зіграв у захисті, наглухо відрізавши нападника від решти команди, яка і так мала проблеми. Аргентинець не дуже активно допомагав у захисті, а в епізодах, де мав проявити свій клас та вирішити епізод – відверто лажав. В першому таймі Гонсало не зміг реалізувати пенальті, а в другому зіпсував непогану контратаку, довго приймаючи рішення і заробив вилучення на рівному місці.

Однак не лише Ігуаїн зіграв погано. Мілан відіграв на непоганому рівні лише середину другого тайму після виходу Кутроне, коли в міланців з'явився активний пресинг попереду. В першому таймі "червоно-чорні" виглядали дуже інертно, граючи невеликими сплесками активності. Взагалі, дивлячись на гру Мілана в цьому сезоні складається враження, що він починає грати лише після перерви, коли на них накричить Гаттузо в роздягальні.

Поразка від МЮ – прикре недорозуміння

Ювентус вчергове підтвердив, що в Італії він є клубом номер один. Пригадати небезпечні моменти біля воріт Щенсного можна перелічити на пальцях однієї руки. Туринці показали переконливу гру протягом усього матчу, користуючись помилками суперника. Єдині моменти біля воріт Ювентуса виникали через індивідуальні помилки захисників (наприклад Бенатія привіз пенальті у свої ворота). Це говорить про те, що Юве максимально підготований до довгого сезону і поразки можуть траплятись лише через невдалий збіг обставин, як це було в матчі з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Італії 2018/19, 12 тур

Мілан – Ювентус – 0:2

Голи: Манджукіч, 8, Роналду, 81

Нереалізований пенальті: Ігуаїн, 41