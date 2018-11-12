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ПСЖ знищив Монако завдяки історичному хет-трику Кавані – чорна смуга монегасків триває

11 листопада 23:56 274 Читать на русском
ПСЖ знищив Монако завдяки історичному хет-трику Кавані – чорна смуга монегасків триває
Кавані оформив хет-трик / фото із соцмереж

В матчі 13 туру французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді не залишив каменя на камені від Монако.

Впевнену перемогу парижанам принесли голи Едінсона Кавані, який відзначився тричі, та м'яч Неймара з пенальті.

Уругваєць став першим гравцем ПСЖ, який оформив хет-трик у ворота Монако в матчі чемпіонату Франції з 1979 року. При цьому Кавані всі 3 голи провів у фактично порожні ворота при повній бездіяльності захисту монегасків.

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У 13 турах ПСЖ ще не втратив жодного очка та впевнено лідирує в чемпіонаті. Підопічні Анрі продовжують круте піке – востаннє монегаски перемагали у матчі будь-якого турніру ще 11 серпня! В активі Монако 7 очок та 19 позиція.

Чемпіонат Франції, 13 тур

Монако – ПСЖ – 0:4

Голи: Кавані, 4, 11, 54, Неймар, 63 (пен)

Франція13 турЛуї ІІ (Монако)

Монако - Парі Сен-Жермен: Неділя 11 листопада 2018

Монако
Матч завершено
0 : 4
Парі Сен-Жермен
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Едінсон Кавані Едінсон Кавані Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Монако Монако Франція Головне Монако - Парі Сен-Жермен
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