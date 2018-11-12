Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Реал у матчі 12 туру Ла Ліги на виїзді обіграв Сельту. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мадридський Реал у 12 турі Ла Ліги завітав до Сельти на Естадіо Болаїдос. "Королівський клуб" мав шанс скоротити відставання від Барселони після сенсаційної поразки "блаугранас" від Бетіса (3:4).

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Вже на 56-й хвилині "вершкові" вигравали 2:0 після голу Бензема та автоголу Кабраля, важливу роль у якому також зіграв француз. Але галісійці майже одразу відповіли влучним ударом Уго Мальйо після ефектної передачі з флангу. В останні 10 хвилин основного часу Реал заробив пенальті, який реалізував Серхіо Рамос, а в компенсований арбітром час Дані Себальйос фантастичним ударом здалеку остаточно зняв питання щодо переможця. До честі Сельти, вона відквитала один м'яч зусиллями Мендеса.

Реал набрав 20 очок і продовжує йти на 6 сходинці в турнірній таблиці, але відстань до Барселони вже 4 очки. Сельта на 14 позиції з 14 очками.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 12-й тур

Сельта – Реал Мадрид – 2:4

Голи: Мальйо, 61, Мендес, 90+4 – Бензема, 23, Кабраль, 56 (автогол), Рамос, 83 (пен), Себальйос, 90+2

Вилучення: Кабраль, 87 (друга жовта)