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Айнтрахт розтрощив Шальке Коноплянки та увірвався в зону Ліги чемпіонів

20:54 593 Читать на русском
Айнтрахт розтрощив Шальке Коноплянки та увірвався в зону Ліги чемпіонів
Айнтрахт – Шальке / Фото ФК Шальке

Айнтрахт не помітив Шальке у матчі 11-го туру чемпіонату Німеччини.

У першому таймі гра була майже рівною. Айнтрахт на правах господарів частіше з'являвся з м'ячем біля воріт суперника, але результату це не принесло.

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Після перерви гравці Шальке повністю віддали ініціативу господарям, чим ті вдало скористали, відкривши рахунок на 61-й хвилині. Айнтрахту цього було мало, і вже через 12 хвилин Йовіч подвоїв перевагу, оформивши дубль у матчі. Ще через 8 хвилин Алле вирішив добити суперника третім голом.

Спроби гостей відквитати хоча б один м'яч не увінчались успіхом. В підсумку, закономірна перемога Айнтрахта.

Варто відзначити, український вінгер Шальке Євген Коноплянка з'явився на полі на 54-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.

Після поєдинку Айнтрахт виривався на 4-те місце (20 очок), Шальке залишилось на 14-й сходинці (10 очок).

Бундесліга, 11-й тур

Айнтрахт – Шальке – 3:0

Голи: Йовіч, 61, 73, Алле, 81

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Айнтрахт Франкфурт - Шальке: Неділя 11 листопада 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
3 : 0
Шальке
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