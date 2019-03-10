"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів відмінний матч за Леганес у Прімері, де його команда все ж мінімально поступилася Атлетіко (1:0). Реакція іспанських журналістів і соцмереж – у нашому матеріалі.

Андрій Лунін вперше за довгий час отримав ігровий час в складі Леганеса завдяки дискваліфікації свого конкурента. Він видав декілька чудових сейвів і парирував 4-й поспіль пенальті в кар'єрі, чим довів, що зберігає прекрасну форму. Іспанська преса не втратила шансу засипати українця компліментами та обговорити, як його величезний потенціал допоможе Реалу.

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Найбільше уваги Луніну приділило видання AS, де вийшло два матеріали, присвячені вчорашній грі українця: нарізка його сейвів і стаття з аналізом виступу.

"Андрій Лунін пройшов важкий тест на полі Атлетіко. Повернутися в гру після 95 днів відсутності – складне завдання. Звичайне середовище воротарів часто перетворюється на втомливе очікування, тренування в ролі запасного. 20-річний українець працює в Леганесі в тіні Куельяра.

У цьому турі орендований у Реала голкіпер замінив дискваліфікованого опонента, вийшовши на поле вперше з 4 грудня 2018-го. Тоді у Вальєкасі він взяв пенальті. Тепер він повторив чудовий виступ, знову парирувавши 11-метровий, хоча в підсумку м'яч все ж залетів у його ворота.

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Розумний і швидкий Лунін стрибнув вліво та зупинив перший удар Сауля. Однак м'яч знову відскочив до гравця Атлетіко, який не пробачив і добив його у порожні ворота. Лунін у відчайдушній спробі майже дістав і другий удар, однак хлопчина ще не розправив свої крила. Удача його супроводжувала, але не настільки. Згодом вберіг Леганес від рахунку 2:0, коли правою рукою переправив м'яч у стійку після хорошого штрафного удару від Лемара – сейв.

Два блискучі спалахи, приправлені іншими хорошими (хоч і незначними) втручаннями в гру. Лунін на відмінно склав іспит після 95 днів простою. Побачимо, як це вплине на статус Куельяра, Маурісіо Пеллегріно захищав позиції основного воротаря перед наступним матчем", – пише журналіст Хав'єр Мартін.

Marca: Реал повинен подбати про цю майбутню перлину

Найпопулярніша іспанська спортивна газета Marca відзначила гру Луніна в головних акцентах поєдинку.

"Лемар прекрасно пробив лівою ногою зі штрафного, але Лунін витягнув м'яч. Цей удар міг завершитися найкращим голом дня, а в підсумку став найкращим сейвом дня. До речі, у Луніні видно хорошого воротаря. Реал повинен подбати про цю майбутню перлину", – вважає Давід Гарсія Медіна.

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Каталонське видання Mundo Deportivo, яке не цуралося посміятися над Флорентіно Пересом і трансфером Луніна в Реал, коли українець в одному з перших матчів припустився фейлу, цього разу справедливо відміряло Андрію приємної характеристики. Серед іншого видання цитує похвалу капітана Леганеса Рубена Переса.

"Я бачу, як він щодня тренується, він великий професіонал. Першим приїжджає на тренування і йде останнім аж в 3 годині дня. Працює на годину більше, ніж всі інші. Ми знали, що він буде готовим – так і сталося", – каже про Луніна Перес.

Також MD акцентує увагу на цікавій акції Леганеса – на матч проти Атлетіко гравці "пепінерос" вийшли у футболках з іменами своїх мам і дружин в честь Міжнародного жіночого дня. У Андрія Луніна на спині було ім'я матері "Svetlana", а у Василя Кравця – імена мами "Lilia" та дружини "Yaryna".

El Desmarque: Великий вечір Луніна на Метрополітано

Відомий портал El Desmarque зробив підбірку сейвів голкіпера збірної України проти Атлетіко та додав декілька хороших слів на його адресу.

"Леганес програв Атлетіко, але одне ім'я в складі гостей виділялося з-поміж інших – Андрій Лунін. Український голкіпер був достатньо впевненим під час матчу, часто втручався у події на полі, що допомогло втримати його команду в грі до кінця.

Двічі врятував після стандартів: парирував пенальті Сауля, хоча сейв все одно завершився голом, а також прекрасно дотягнувся до удару Лемара, щоб перевести м'яч у стійку. Чудовий перфоманс Луніна", – пише сайт.

Фан-ресурси мадридського Реала також не могли пройти повз такий виступ свого футболіста. Meritocracia Blanca захоплюється сейвом Луніна "в неймовірному стрибку" після удару Лемара та вважає, що Андрій стане чудовою заміною Кейлору Навасу, який влітку може піти з Мадрида.

Вболівальники Леганеса, у свою чергу, визнали українського воротаря найкращим гравцем матчу. Тут їхні думки зійшлися з оцінками статистичних порталів і провідних ЗМІ.

#ManOfTheMatch | Andriy Lunin ha sido elegido, por la afición, como el mejor jugador del @CDLeganes en el #AtletiLeganes pic.twitter.com/TznwFKVbh7 — Hora Blanquiazul (@horablanquiazul) 9. März 2019

Найпопулярніші коментарі у Twitter про гру Луніна

"Що мені подобається в Луніні, то це його впевненість, чого я ніколи не бачив у Тібо [Куртуа]. Чудово керує лінією захисту в 19 років [Андрію нещодавно виповнилося 20]. Читає епізоди та швидко реагує, однак Пеллегріно не дає йому ігрового часу. Наступного сезону ми повинні продати Наваса та забрати його додому".

One thing i like about lunin is his confidence never seen that in tibo. Organises back line well gives commands reminder he is only 19 years. Anticipates movement and very quick to react but Pellegrino not giving him game time. We should sell navas next season and bring him home — Akhil Raj (@Akhilrmcf) 9. März 2019

"У нас є хороший воротар в особі Луніна. Якщо Кейлор Навас покине клуб, Лунін повинен стати другим воротарем".

Tenemos un buen portero con Lunin. Si Keylor Navas se va del club, Lunin debe ser segundo portero. — Carlos-Milord (@Carlos_m2896) 9. März 2019

"Який сейв Луніна після штрафного Лемара!"

Que baita defesa do Lunin na cobrança de falta do Lemar! — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) 9. März 2019

Як вболівальники на трибунах реагували на сейв Луніна: