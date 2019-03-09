Атлетіко – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу, у якому Лунін парирував пенальті та здійснив суперсейв

Атлетіко переміг Леганес у 27 турі Прімери (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетіко – Леганес.

Атлетіко приймав Леганес у 27 турі Ла Ліги. У складі гостей 90 хвилин на полі провели 2 українців – Андрій Лунін та Василь Крвець.

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Перший здійснив кілька ефектних сейвів та відбив пенальті від Сауля, щоправда той самий Сауль був першим на добиванні та зробив рахунок 1:0, саме так і завершився поєдинок.

Цей пенальті став четвертим відбитим 11-метровим поспіль у кар’єрі Андрія Луніна. Українець відбив 4 з 5 пенальті у ігровий час, а також 6 з 13, якщо рахувати з післяматчевою серією 11-метрових.

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