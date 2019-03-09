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Атлетіко – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу, у якому Лунін парирував пенальті та здійснив суперсейв

9 березня 22:32 962 Читать на русском
Атлетіко – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу, у якому Лунін парирував пенальті та здійснив суперсейв
Атлетіко – Леганес – відео голів та огляд матчу

Атлетіко переміг Леганес у 27 турі Прімери (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетіко – Леганес.

46’ Сауль Ньїгес
 

Атлетіко приймав Леганес у 27 турі Ла Ліги. У складі гостей 90 хвилин на полі провели 2 українців – Андрій Лунін та Василь Крвець.

Атлетіко – Леганес: Лунін став найкращим у складі своєї команди за версією WhoScored

Перший здійснив кілька ефектних сейвів та відбив пенальті від Сауля, щоправда той самий Сауль був першим на добиванні та зробив рахунок 1:0, саме так і завершився поєдинок.

Цей пенальті став четвертим відбитим 11-метровим поспіль у кар’єрі Андрія Луніна. Українець відбив 4 з 5 пенальті у ігровий час, а також 6 з 13, якщо рахувати з післяматчевою серією 11-метрових.

Атлетіко – Леганес: феєричний Лунін переконує Реал відбитим пенальті та суперсейвом, Кравець може й краще

Теги
Відеоновини Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Андрій Лунін Андрій Лунін Леганес Леганес Атлетіко - Леганес Атлетіко Атлетіко
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