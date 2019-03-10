"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел отличный матч за Леганес в Примере, где его команда все же минимально уступила Атлетико (1:0). Реакция испанских журналистов и соцсетей – в нашем материале.

Андрей Лунин впервые за долгое время получил игровое время в составе Леганеса благодаря дисквалификации своего конкурента. Он сотворил несколько великолепных сейвов и парировал 4-й подряд пенальти в карьере, чем доказал, что сохраняет прекрасную форму. Испанская пресса не упустила шанс засыпать украинца комплиментами и обсудить, как его огромный потенциал поможет Реалу.

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Больше всего внимания Лунину уделило издание AS, где вышло два материала, посвященных вчерашней игре украинца: нарезка его сейвов и статья с анализом выступления.

"Андрей Лунин прошел тяжелый тест на поле Атлетико. Вернуться в игру после 95 дней отсутствия – сложная задача. Обычно среда вратарей часто превращается в утомительное ожидание, тренировки в роли запасного. 20-летний украинец работает в Леганесе в тени Куэльяра.

В этом туре арендованный у Реала голкипер заменил дисквалифицированного оппонента, выйдя на поле впервые с 4 декабря 2018-го. Тогда в Вальекасе он взял пенальти. Теперь он повторил замечательное выступление, снова парируя 11-метровый, хотя в итоге мяч все же залетел в его ворота.

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Умный и быстрый Лунин прыгнул влево и остановил первый удар Сауля. Однако мяч снова отскочил к игроку Атлетико, который не простил и добил его в пустые ворота. Лунин в отчаянной попытке почти достал и второй удар, однако парень еще не расправил свои крылья. Удача его сопровождала, но не настолько. Впоследствии уберег Леганес от счету 2:0, когда правой рукой переправил мяч в штангу после хорошего штрафного от Лемара – сейв.

Два блестящие вспышки, приправленные другими хорошими (хотя и незначительными) вмешательствами в игру. Лунин на отлично сдал экзамен после 95 дней простоя. Посмотрим, как это повлияет на статус Куэльяра, Маурисио Пеллегрино защищал позиции основного вратаря перед следующим матчем", – пишет журналист Хавьер Мартин.

Marca: Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине

Самая популярная испанская спортивная газета Marca отметила игру Лунина в главных акцентах поединка.

"Лемар прекрасно пробил левой ногой со штрафного, но Лунин вытащил мяч. Этот удар мог завершиться лучшим голом дня, а в итоге стал лучшим сейвом дня. Кстати, в Лунине видно хорошего вратаря. Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине", – считает Давид Гарсия Медина.

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Каталонское издание Mundo Deportivo, которое не чуралося посмеяться над Флорентино Пересом и трансфером Лунина в Реал, когда украинец в одном из первых матчей допустил фейл, на этот раз справедливо отмеряло Андрею приятной характеристики. Среди прочего издание цитирует похвалу капитана Леганеса Рубена Переса.

"Я вижу, как он ежедневно тренируется, он большой профессионал. Первым приезжает на тренировку и уходит последним аж в 3 часа дня. Работает на час больше, чем все остальные. Мы знали, что он будет готов – так и произошло", – говорит о Лунине Перес.

Также MD акцентирует внимание на интересной акции Леганеса – на матч против Атлетико игроки "пепинерос" вышли в футболках с именами своих мам и жен в честь Международного женского дня. У Андрея Лунина на спине было имя матери "Svetlana", а у Василия Кравца – имена мамы "Lilia" и жены "Yaryna".

El Desmarque: Большой вечер Лунина на Метрополитано

Известный портал El Desmarque сделал подборку сейвов голкипера сборной Украины против Атлетико и добавил несколько хороших слов в его адрес.

"Леганес проиграл Атлетико, но одно имя в составе гостей выделялось среди других – Андрей Лунин. Украинский голкипер был достаточно уверенным во время матча, часто вмешивался в события на поле, что помогло удержать его команду в игре до конца.

Дважды спас после стандартов: парировал пенальти Сауля, хотя сейв все равно завершился голом, а также прекрасно дотянулся до удара Лемара, чтобы перевести мяч в штангу. Замечательный перфоманс Лунина", – пишет сайт.

Фан-ресурсы мадридского Реала также не могли пройти мимо такого выступления своего футболиста. Meritocracia Blanca восхищается сейвом Лунина "в невероятном прыжке" после удара Лемара и считает, что Андрей станет великолепной заменой Кейлору Навасу, который летом может уйти из Мадрида.

Болельщики Леганеса, в свою очередь, признали украинского вратаря лучшим игроком матча. Здесь их мнения сошлись с оценкамм статистических порталов и ведущих СМИ.

#ManOfTheMatch | Andriy Lunin ha sido elegido, por la afición, como el mejor jugador del @CDLeganes en el #AtletiLeganes pic.twitter.com/TznwFKVbh7 — Hora Blanquiazul (@horablanquiazul) 9. März 2019

Лучшие комментарии в Twitter об игре Лунина

"Что мне нравится в Лунине, так это его уверенность, чего я никогда не видел в Тибо [Куртуа]. Прекрасно руководит линией защиты в 19 лет [Андрею недавно исполнилось 20]. Читает эпизоды и быстро реагирует, однако Пеллегрино не дает ему игрового времени . В следующем сезоне мы должны продать Наваса и забрать его домой".

One thing i like about lunin is his confidence never seen that in tibo. Organises back line well gives commands reminder he is only 19 years. Anticipates movement and very quick to react but Pellegrino not giving him game time. We should sell navas next season and bring him home — Akhil Raj (@Akhilrmcf) 9. März 2019

"У нас есть хороший вратарь в лице Лунина. Если Навас покинет клуб, Лунин должен стать вторым вратарем".

Tenemos un buen portero con Lunin. Si Keylor Navas se va del club, Lunin debe ser segundo portero. — Carlos-Milord (@Carlos_m2896) 9. März 2019

"Какой сейв Лунина после штрафного Лемара!"

Que baita defesa do Lunin na cobrança de falta do Lemar! — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) 9. März 2019

Как болельщики на трибунах реагировали на сейв Лунина: