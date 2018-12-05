"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"

Андрій Лунін провів неймовірний матч за Леганес у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано (1:0) та допоміг своїй команді вийти в 1/8 фіналу. Статистика воротаря, похвала іспанської преси та реакція фанів – у нашому матеріалі.

У чемпіонаті з видужанням Куельяра українець повернувся в запас Леганеса, а ігровий час, як і обіцяв головний тренер, він отримує в Кубку Іспанії. Якщо перший поєдинок 1/16 фіналу проти Райо Вальєкано (2:2) не дав Луніну можливості себе проявити, то у матчі-відповіді Андрій був справжнім героєм і показав, за що його запросили в мадридський Реал.

Лунін показав увесь свій воротарський талант в Кубку Іспанії – відео сейвів українця за Леганес

Зустріч на Кампо-де-Вальєкас стала бенефісом воротаря збірної України. Райо домінував на полі, маючи 73% володіння м'ячем, і завдав 16 ударів по воротах Леганеса. Працювати Луніну довелося дуже багато. Ще у першому таймі він виграв дві дуелі в Бебе (парирував удар з гри та взяв пенальті від екс-форварда МЮ), на старті другої половини зустрічі двічі за одну хвилину ліквідував серйозну загрозу у штрафному майданчику, а потім ще й під завісу матчу проявив свою реакцію.

Лунін зробив 5 сейвів проти Райо – чудовий показник. Загалом Андрій парирує 80% ударів у площину своїх воріт в усіх турнірах за Леганес. Вибірка звичайно невелика (8 з 10), однак Бебе, Алегріа, Медран і Морено відчули, наскільки складно забити молодому портеро.

Всі удари по воротах Луніна:

Важливо й інше – Лунін добре проявив себе на виходах. Ще за часів Зорі ми знали про відмінну реакцію та пластичність Андрія на лінії воріт, а от з читанням епізодів "на другому поверсі" були проблеми. У грі з Райо він показав прогрес: 4 виходи на м'яч і всі успішні, 2 перехоплення подач суперника в зону його відповідальності, 3 вдалі вибивання кулаком на випередження. Це прекрасна статистика, а враховуючи особливості Луніна, якого ми знали, – взагалі розкішна.

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Статистичний портал SofaScore зробив його найкращим гравцем матчу з феєричною оцінкою 9.2. Другий найвищий бал на дві команди – 7.8. До того ж, потрібно пам'ятати про жовту картку для Андрія за затримку часу, яка зняла з його оцінки десяті.

Вчорашня точність передач Луніна (26%) суттєво нижча, ніж у попередніх матчах за Леганес (55-57%). Причина в тому, що "пепінерос" в гостях у Райо грали відверто на відбій і не розігрували м'яч поблизу власних воріт. Якщо раніше Андрій виконував 16-17 лонгболів за матч, то цього разу він 29 разів шукав партнерів дальніми вибиваннями. Відповідно, претензії не до нього – такою була тренерська установка.

Вибухова реакція іспанських ЗМІ

Іспанська преса традиційно любить як змішати гравця з болотом після невдачі, так і підняти до неба за хорошу гру. Після свого фінта в Ла Лізі Лунін отримав порцію критики, а вже за підсумками виступу на полі Райо Вальєкано провідні іспанські ЗМІ співають йому оди. Ще під час матчу у своїх текстових онлайнах Marca не соромилася емоцій на адресу українця (LUNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN PARADÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN, Luniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnn), а AS називав його "безсумнівно найкращим гравцем матчу".

Звіт матчу від Marca має заголовок "Ніч Луніна".

"Голкіпер, який перевершив усе. Лунін, на чиєму місці в Ла Лізі грає Куельяр, парирував усе, що летіло в його ворота, зокрема й пенальті. Український воротар був стіною. Особливо для Бебе, який спершу побачив сейв, коли бив з вигідної позиції, а потім Лунін повторно зупинив португальця з пенальті", – пише журналіст Маркос де Вісенте, який оцінив Луніна найкраще серед всіх гравців у матчі.

Авторитетне видання підготувало ще окремий матеріал під назвою "Андрій Лунін: сейви українця", де описує, що він додав у впевненості з часу попереднього матчу за Леганес, хоч і був епізод, в якому він знову ледь не загрався.

"Орендований у Реала Андрій Лунін став кубковим героєм Леганеса у Вальєкасі. Українець перевершив Нерео Шампань (який в минулому сезоні зупинив у Кубку Реал на Бернабеу) і показав Райо Вальєкано свої найкращі якості: тотальний спокій, реакція і відмінна збалансованість. Завдяки цьому він потягнув усе, що летіло від команди Мічела.

Вершиною став відбитий пенальті Бебе, який мав зрівнювати рахунок у першому таймі. Лунін парирував всі удари, показавши, що він здобув впевненість, і був далеким від невпевненого лігового дебюту проти Алавеса, коли він дуже нервував. У минулому сезоні Леганес дійшов до півфіналу Кубка, а з Луніним команда сподівається досягти навіть більшого", – вважає автор Хаві Карраско.

AS видав звіт про матч з заголовком "Лунін приміряв роль героя і приніс Леганесу 1/8 фіналу"

"Голкіпер взяв пенальті від Бебе та став непрохідною стіною для Райо Вальєкано, який знову і знову намагався його пробити. Лунін одягнув костюм супергероя, суперники постійно врізалися в українську стіну.

Господарям або бракувало удачі, або їм на шляху ставав український гігант. Його подвійний сейв у другому тайму заслуговує на окрему увагу. Леганес зробив ставку на контратаки та Луніна. Непогана ставка – вона зіграла", – пише журналістка Майте Мартін, яка не була оригінальною і визначила Андрія найкращим на полі.

Каталонське Mundo Deportivo, яке після Алавеса пролило Флорентіно Переса за придбання Луніна, підтримує об'єктивність похвалою українця.

"Удача та Лунін вивели Леганес далі. Сольний парад сейвів Луніна став ключем до успіху Леганеса, який міг вилетіти з Кубка Успанії. Український голкіпер взяв пенальті від Бебе, а Райо пропустив швидкий автогол.

Лунін засвітився, потягнувши перший удар Бебе, а вирішальним став незабитий пенальті. Бебе пробив непогано, але українець дивовижно йому завадив. У другому таймі Лунін знову став нічним жахіттям для Вальєкас", – пише видання.

Навіть популярна El Pais відзначила українського воротаря: "Леганес вибив Райо з Кубка завдяки прекрасному Луніну".

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Слова вболівальників

До матеріалів Marca іспанці залишили чимало коментарів про Луніна. Переважно писали вболівальники Реала, які обговорювали, чи потрібно його повертати в команду з оренди.

– "Безсумнівно, хороший воротар, тому Реал ним і зацікавився. Однак говорити, що Мадрид має проблеми, коли там є Куртуа та Навас, неправильно".

– "Не ламайте йому кар'єру поверненням в Реал. Там є два класні голкіпери. Він має талант і майбутнє, нехай росте в інших командах, а через декілька років, коли виникне необхідність, ми його повернемо".

– "Всі говорять про Мессі, але справжня несправедливість в тому, що Луніна не номінували на "Золотий м'яч".

– "Вибачте, але все те, що зробив Лунін, за винятком пенальті (як завжди важко взяти), це звичайні логічні сейви. Якби він їх так не зіграв – можна було б говорити про серйозні помилки".

– "Де його "Золотий м'яч"? Він неодмінно стане найкращим голкіпером ліги".

У Twitter вболівальники також дуже активно обговорювали подвиги Андрія Луніна та хвалили воротаря, вимагаючи повернути його в Реал на місце Касільї та Наваса. Прізвище Андрія навіть потрапило в іспанські тренди вчорашнього вечора.