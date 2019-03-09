Атлетіко мінімально обіграв Леганес – Лунін відбив пенальті та здійснив сейв матчу

Атлетіко переміг Леганес у матчі 27 туру Ла Ліги з рахунком 1:0. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Атлетіко – Леганес стартували о 17:15 за київським часом. У стартовому складі "пепінерос" з'явились одразу два українці – Андрій Лунін та Василь Кравець. Перший підміняв дискваліфікованого "Пічу" Куельяра, а другий заслужив на довіру з боку тренера після розкішної гри проти Леванте.

Атлетіко – Леганес: онлайн-трансляція матчу – як це було

Команда Сімеоне на правах господаря з перших хвилин заволоділа ініціативою та створила декілька небезпечних моментів поблизу воріт Луніна. На 7-й хвилині Корреа знайшов вільного Грізманна у карному гостей, а француз з неробочої правої вистрілив над поперечкою. А вже на 15-й хвилині український кіпер вперше вступив у гру, хоча й без особливих проблем. Аріас класною передачею знайшов голову Калініча, а той пробив прямісінько у руки Андрія.

Після стартового натиску "матрацників" гра трохи заспокоїлась, а Облак та Лунін практично не мали нагод, щоб продемонструвати свою майстерність. Господарі без особливого успіху стріляли здалеку. Спочатку Томас серйозно промахнувся з лінії карного, а згодом Лунін парирував кволий удар Грізманна, який навіть не влучав у рамку.

Беззубий футбол обох команд настільки набрид фанам, що вже через півгодини від початку гри на трибунах Ванда Метрополітно лунав гучний свист невдоволення. Затишшя на полі було порушено лише в кінці першого тайму, коли Атлетіко та Леганес обмінялись двома напівмоментами. Омеруо погасив пожежу у воротарському гостей після удару Хіменеса, а потім уругвайський центрбек відзначився вже поблизу власних воріт, перервавши фактично гольову передачу Ерасо на Бретвейта.

В перерві матчу Сімеоне зробив подвійну заміну, що майже миттєво принесло "матрацникам" бажаний результат. Сауль замінив Солано, а Лемар – Грізманна. На 50-й хвилині французький вінгер віддав передачу на Корреа, якого безглуздим фолом зупинив Омеруо у власному карному. Матеу Лаос без роздумів призначив пенальті у ворота "пепінерос", який взявся виконувати Сауль. Іспанець пробив слабко та безхитрісно у лівий від Луніна кут, однак наш голкіпер парирував сферу перед собою, а Ньїгес з другої спроби добив м'яч у сітку.

На 53-й хвилині Томас знову приклався здалеку, а м'яч після рикошету від гравця Леганеса влучив у поперечку. Лунін ефектно злетів у повітря, але шансів дістати сферу просто не було. А ось вже на 62-й хвилині Андрій реально вразив своїм сейвом після удару Лемара зі штрафного. Наш воротар кінчиками пальців перевів м'яч у ближню стійку. Браво!

Після забитого м'яча команда Сімеоне вже особливо не напружувалась та спокійно довела справу до перемоги. "Леганес" навіть більше контролював м'яч, однак не отримував від цього жодних дивідендів. Облак лише раз вступив у гру, впоравшись з дальнім ударом Ньйома. У підсумку "матрацники" набрали 56 очок та скоротили відставання від Барселони, яка зіграє пізніше, до 4-х пунктів. Леганес Луніна та Кравця залишився на 13-й позиції – 33 очки.