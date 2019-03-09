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"Ще рано говорити про наступний тиждень", – Пеллегріно не бачить Луніна в основі навіть після чудового матчу з Атлетіко

21:51 338 Читать на русском
"Ще рано говорити про наступний тиждень", – Пеллегріно не бачить Луніна в основі навіть після чудового матчу з Атлетіко
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно поділився враженнями після матчу 27-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

46’ Сауль Ньїгес
 

"Я трохи знервований. Це був рівний матч. Не було відчуття, що Атлетіко домінував і зробив для перемоги більше. Гра в нападі вирішує все. Ми багато зробили для нічиєї. Однак нам не вистачило точності, щоб забити гол.

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Воротарі сьогодні не часто вступали в гру. Лунін був успішним в епізоді з пенальті. Прикро, що Сауль встиг до м'яча швидше, ніж наші гравці.

Поки зарано говорити, що трапиться наступного тижня. Наш основний воротар – Куельяр. Він заслуговує на те, щоб продовжити грати у стартовому складі", – цитує Пеллегріно AS.

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Теги
Українці за кордоном Іспанія Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно Андрій Лунін Андрій Лунін Атлетіко - Леганес
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