"Ще рано говорити про наступний тиждень", – Пеллегріно не бачить Луніна в основі навіть після чудового матчу з Атлетіко

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно поділився враженнями після матчу 27-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

"Я трохи знервований. Це був рівний матч. Не було відчуття, що Атлетіко домінував і зробив для перемоги більше. Гра в нападі вирішує все. Ми багато зробили для нічиєї. Однак нам не вистачило точності, щоб забити гол.

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Воротарі сьогодні не часто вступали в гру. Лунін був успішним в епізоді з пенальті. Прикро, що Сауль встиг до м'яча швидше, ніж наші гравці.

Поки зарано говорити, що трапиться наступного тижня. Наш основний воротар – Куельяр. Він заслуговує на те, щоб продовжити грати у стартовому складі", – цитує Пеллегріно AS.

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