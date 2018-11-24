Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ

Український воротар Андрій Лунін провів перший повний матч за Леганес у Прімері. Нервував, припустився кількох ляпів, але зберіг свої ворота "сухими". Оцінки від статистичних порталів і реакцію іспанських ЗМІ читайте в нашому матеріалі.

Андрій Лунін дочекався повноцінного шансу в Ла Лізі. Головний тренер Леганеса неймовірно довіряє основному воротарю Івану Куельяру, однак 34-річний кіпер травмувався. У попередньому турі Лунін дебютував у іспанському топ-дивізіоні з кількох хвилин наприкінці матчу проти Жирони.

За час міжнародної перерви Куельяр не встиг відновитися, а Андрій провів непоганий матч за збірну України. Вчора у 13 турі Прімери наш воротар вийшов у стартовому складі Леганеса та відіграв на полі увесь поєдинок з Алавесом. Дебют загалом в основі у Прімері вдався – його команда здобула "суху" перемогу (1:0).

"Пепінерос" володіли ініціативою, тому Лунін не мав багато можливостей себе проявити. На жаль, він запам'ятався двома негативними моментами. У першому таймі український воротар помилився на виході під час подачі у штрафний майданчик – він не дістався до м'яча і залишив ворота порожніми, а суперник зі складної ситуації пробив повз ціль.

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На 53 хвилині Андрій припустився епічного фейлу. Отримавши м'яч за межами штрафного майданчика, молодий воротар розгубився під пресингом Собріно та ледь не віддав супернику круглого. Після кількасекундної кумедної боротьби за м'яч Лунін все ж не дозволив форварду загострити ситуацію, однак вболівальники Леганеса та іспанські ЗМІ мали за обов'язок звернути увагу на такі чудеса від футболіста на контракті з Реалом.

Реакція іспанських ЗМІ

Marca запостила відеоновину з цим епізодом, підписавши її так – "Лунін дебютував у Ла Лізі без пропущеного м'яча... але був близьким до того, щоб сконфузитися на весь світ".

"Орендований у Реала воротар провів перший ліговий матч у стартовому складі Леганеса та залишив свої ворота "сухими" у переможній для "пепінерос" грі. На 53 хвилині припустився серйозної помилки, однак його фейл не мав для команди наслідків", – додає авторитетне видання.

У звіті зустрічі Marca виділяє, що Алавес ледь не зрівняв рахунок за допомогою Луніна, а окрім нервів українця, фактично не мав реальних шансів врятувати гру. "Голкіпер Леганеса в деяких моментах виглядав невпевнено. Найбільш очевидною стала ситуація, в якій він майже втратив м'яч за межами штрафного майданчика під тиском Собріно. Маурісіо Пеллегріно зробив йому зауваження", – пише журналіст Хав'єр Естепа.

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Інше популярне видання AS також характеризує гру Андрія "нервовою" у звіті поєдинку. Відео з сумнозвісним "фінтом" підписано "Фейл ніг Луніна". "Голкіпер, який виступає за Леганес на правах оренди з Реала, дебютував з перемоги і без пропущеного гола, але міг заплатити велику ціну за провал своїх ніг", – відзначає AS.

Каталонський ресурс Mundo Deportivo не упустив шансу потролити Реал: "Монументальна помилка воротаря Луніна – великого підписання Флорентіно Переса".

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Статистика та оцінки

За статистичними даними Лунін провів непоганий матч. Що стосується прямих обов'язків: здійснив 2 сейви, раз вибив м'яч кулаками, раз успішно зіграв на виході, раз перехопив подачу суперника.

Удари по воротах Луніна (червоні – повз, зелені – у площину, жовті – заблоковані)

Варто відзначити, що партнери дуже активно залучали Андрія до розіграшу м'яча. За 90+ хвилин українець віддав 29 передач. Звична історія для Леганеса, де основний воротар Куельяр в середньому за гру пасує 30,6 раза, однак для прикладу Тібо Куртуа в Реалі має лише 22 передачі на матч Прімери.

Точність пасів у Луніна була посередньою – 55% (середня в Куельяра – 57%, в Куртуа – 77%). З карти передач 19-річного кіпера помітна закономірність:

Практично всі передачі на чужу половину поля не знайшли адресатів

У межах власної половини поля Лунін майже не помилявся

Статистичний портал SofaScore виставив Луніну середню оцінку в команді переможців – 7.2. Лише 3 гравці Леганеса отримали більше. Авторитетний WhoScored виставив схожі бали, але на порядок нижчі. Тут українець отримав тільки 6.9.

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Коментарі вболівальників

Прихильники Леганеса у мережі відзначають, що Лунін виглядав ненадійно і нервував. Звичайно ж, акцент багато хто робив на тому невдалому епізоді у другому таймі.

"Лунін намагається бути Нойєром"

Lunin lol!!!trying to be Neuer there — Srijan (@srijancule) 23 листопада 2018 р.

"Лунін не вселяє впевненості у своїх захисників. Низка сумнівних рішень і гра на виході в першому таймі, а тепер ще й заплутався в ногах. Щастить йому, що пішов з поля без пропущеного м'яча".

Andriy Lunin isn’t inspiring much confidence from his back four. Couple of questionable decisions to try and claim the ball in the air in the first half, now that mix-up with his feet. Fortunate to still be clinging onto a clean sheet. — Simon Harrison (@simonhfootball) 23 листопада 2018 р.

"Сьогодні Лунін виглядає нервовим та невпевненим, але це нормально. Така ситуація не повинна хвилювати, все покращиться, було б добре знайти місце, де завжди гратимеш".

Probablemente no hay puesto más comprometido en una plantilla que el de portero suplente... y más para un crío de 19 años. Hoy Lunin está nervioso e inseguro, pero es normal. No es preocupante, mejorará, pero, eso sí, convendría buscarle un destino donde juegue siempre. — Gonzalo Lastra (@GLP_87) 23 листопада 2018 р.

"Дуже мало надійності дає Лунін. У двох моментах, коли Алавес виконував стандарти, виникало відчуття небезпеки. Ну і звичайно той епізод за межами штрафного".

Que poca seguridad esta dando Lunin, en las dos veces que el Alavés colgó un balón parado al área ha habido sensación de peligro. Y claro la que sale del área — Mediapunta (@mediapuntismo) 23 листопада 2018 р.

"Після перегляду цього матчу я маю сказати лише одну річ. Якби Лунін не прийшов в Мадрид, він би зараз грав проти київського Динамо. А Серантес був би другим голкіпером Леганеса".