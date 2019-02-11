Луніну – 20. Контракт з Реалом, компліменти Флорентіно Переса, дебют у збірній України – чого вже досяг юний воротар

Голкіпер збірної України Андрій Лунін сьогодні, 11 лютого, святкує 20-річчя. Пригадуємо, чим він встиг запам'ятатися за свою коротку кар'єру.

Андрій Лунін – один з головних ньюзмейкерів українського футболу. Воротарю виповнилося лише 20 років, а про нього пишуть не менше, ніж про Ярмоленка та Коноплянку. Це – успіх.

У 17 років дебютував в українській Прем'єр-лізі за кризовий Дніпро проти Карпат (16 жовтня 2016-го) та дограв всі матчі того чемпіонату в ролі основного голкіпера команди Дмитра Михайленка, навіть брав пенальті від Марлоса.

Наприкінці сезону-2016/17 отримав дебютний виклик у збірну України. "Лунін – дуже перспективний воротар, який демонструє впевнену для своїх років гру. Ми дивилися його матчі, про нього добре відгукується тренер голкіперів Педро Харо. Також я контактував з Дмитром Михайленко та Андрієм Русолом. Загалом, саме час познайомитися з цим хлопцем", – так пояснив Андрій Шевченко виклик Андрія, якому тоді ще тільки роздавали аванси.

Влітку 2017-го перейшов у Зорю та став основним голкіпером на той момент бронзового призера УПЛ. З луганцями пограв у групового етапі Ліги Європи, зберіг ворота "сухими" в переможному матчі на Сан Мамесі з Атлетіком. "Я вважаю, що дуже гідно і на високому класі зіграв Андрій Лунін. І я, і вся команда йому вдячні за те, що він дійсно показав гру, яка дорого коштує", – похвалив хлопця Юрій Вернидуб.

Тоді ж у жовтні спортивний медіапростір вибухнув красою дівчини Луніна, якій він присвятив парируваний пенальті в матчі зі Сталлю.

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Від початку 2018-го і до літа Андрія сватали в різноманітні європейські клуби: Інтер, Наполі, Евертон, Ліверпуль. В якийсь момент це все набридло і сприймалося, як агентські ігри. Найбільше відбиватися доводилося головному тренеру Зорі.

"Залиште вже молодого пацана. Йому 19 років, а ви його спіймали. Пишете і пишете. Можна поїхати, два роки посидіти і пропасти як футболіст. Луніну я порадив взагалі відмовитися від спілкування з пресою. Тоді він, може, чогось доб'ється. Чим менше уваги від преси, тим краще. Мені вже страшно. Якого тільки клубу не пов'язують чутками з Андрієм. Таке відчуття, що півсвіту бігає за ним", – казав Юрій Вернидуб.

У березні минулого року Лунін дебютував за збірну України в спарингу проти Саудівської Аравії, ставши наймолодшим воротарем в історії національної команди – 19 років і 40 днів. "Пишатимуся, якщо вдасться потіснити самого Андрія Пятова. Але наразі це все – лише слова. Потрібно працювати", – сказав Андрій.

Лунін дограв сезон 2017/18 у Зорі, а потім перейшов у мадридський Реал, підписавши 6-річний контракт. Найсильніший клуб світу, переможець трьох останніх розіграшів Ліги чемпіонів – такого повороту кар'єри для українського тінейджера не очікував ніхто. 19-річний воротар за 8,5 мільйона євро став гравцем Реала. Казка і визнання великого таланту.

"Луніна хотіли дуже багато команд, але він чітко знав, де хотів грати. Він вже показав, чому буде великим воротарем в майбутньому. Сьогодні одна з твоїх найбільш мрій стає реальністю", – такими словами Флорентіно Перес звернувся на презентації до Андрія.

Компліменти від президента Реала, тренування поруч з Бейлом, Рамосом, Бензема, Модрічем, величезна увага журналістів, поява на головній сторінці провідного іспанського спортивного видання. Хлопець у 19 років прогримів на весь футбольний світ.

Трансфер у Мадрид зробив такий піар, що Лунін впевнено увійшов в компанію Ярмоленка, Коноплянки та Зінченка, з якими в іноземців на сьогодні асоціюється український футбол.

На Міжнародному кубку чемпіонів Лунін дебютував за Реал проти Манчестер Юнайтед, потім вийшов проти Ювентуса та Мілана. Після гри з чемпіоном Італії наставник "вершкових" Хулен Лопетегі похвалив його за хорошу гру. Звичайно, це товариські матчі на зборах, але рівень персон, серед яких опинився Андрій, вражає.

Королівський клуб придбав Тібо Куртуа та вирішив, що у 19 років українцю рано боротися за місце в основі. Оренда в Леганесі складається далеко не найкращим чином через відсутність ігрової практики, але футболіст почувається комфортно, бачить прогрес і адаптовується до Іспанії.

До того ж українець вже зіграв у Прімері, розкішним виступом протягнув Леганес у Кубку Іспанії до зустрічі з Реалом. Іспанська преса висміює його фейли та захоплюється сейвами, за першу половину поточного сезону журналісти десятки разів обговорювали його кар'єру.

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Лунін міг покинути Леганес у січні, але головний тренер команди чітко дав зрозуміти, що розраховує на гравця. "Я хочу, щоб він залишився. Лунін прогресує і задоволений тим, як складається його кар'єра. Ми працюємо з ним, вкладаємо в нього гроші. Лунін додав в плані мови, влився в процес і продовжує ознайомлення з іспанським чемпіонатом", – запевняє Маурісіо Пеллегріно.

До 20 років Андрій Лунін зробив себе зіркою українського футболу. "Перейти кудись, зробити гучну заяву, мовляв, це ж Реал Мадрид, а потім зникнути – безглуздо", – демонстрував правильні думки голкіпер в інтерв'ю "Футбол 24". Він розуміє, що повинен працювати далі, щоб у 25 грати в основі мадридського Реала та збірної України, а в 30 – для підрахунку виграних трофеїв не вистачало пальців двох рук. Фантастика? А контракт з Реалом рік тому фантастикою не вважався?

Найкращі моменти гри Андрія Луніна: