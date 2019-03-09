Атлетіко – Леганес: Лунін став найкращим у складі своєї команди за версією WhoScored

Воротар Андрій Лунін став найкращим у складі Леганеса в матчі 27-го туру Прімери проти мадридського Атлетіко (0:1).

Український голкіпер отримав оцінку 7,5 за версією порталу WhoScored. Це найкращий результат серед усіх гравців Леганеса та другий у матчі загалом. Кращий бал лише у Родріго з Атлетіко – 7.7.

Атлетіко – Леганес: онлайн-трансляція матчу з Луніним і Кравцем – як це було

Зауважимо, що у звітному поєдинку Лунін зробив 3 сейви, а на 50-й хвилині відбив пенальті у виконанні Сауля.

Захисник Леганеса Василь Кравець отримав за матч оцінку 6.5. Українець здійснив одну успішну спробу обіграти суперника та записав у свій актив одне відбирання. Також Кравець зробив 44 передачі з точністю 85%.

Атлетіко мінімально обіграв Леганес – Лунін відбив пенальті та здійснив сейв матчу