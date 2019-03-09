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Атлетіко – Леганес: Лунін став найкращим у складі своєї команди за версією WhoScored

19:48 71 Читать на русском
Атлетіко – Леганес: Лунін став найкращим у складі своєї команди за версією WhoScored
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Воротар Андрій Лунін став найкращим у складі Леганеса в матчі 27-го туру Прімери проти мадридського Атлетіко (0:1).

46’ Сауль Ньїгес
 

Український голкіпер отримав оцінку 7,5 за версією порталу WhoScored. Це найкращий результат серед усіх гравців Леганеса та другий у матчі загалом. Кращий бал лише у Родріго з Атлетіко – 7.7.

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Зауважимо, що у звітному поєдинку Лунін зробив 3 сейви, а на 50-й хвилині відбив пенальті у виконанні Сауля.

Захисник Леганеса Василь Кравець отримав за матч оцінку 6.5. Українець здійснив одну успішну спробу обіграти суперника та записав у свій актив одне відбирання. Також Кравець зробив 44 передачі з точністю 85%.

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Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко - Леганес Василь Кравець Василь Кравець Іспанія Леганес Леганес
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