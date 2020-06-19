Реал разгромил Валенсию: "сливочные" great again, бенефис дуэта Бензема и Азара, теневой герой Кроос и триумф Асенсио

Валенсия в рамках выездного поединка 29-го тура Ла Лиги потерпела сокрушительное поражение от мадридского Реала (0:3).

Разъяренный вторым таймом против Эйбара Зидан перед матчем с Валенсией сделал два изменения в составе – вместо Марсело вышел Мэнди, Родриго остался в запасе, а вместо него в полузащиту встал Вальверде. Ротация подействовала. Мадридцы с первых минут побежали в атаку и проверили Силессена несколькими ударами и кроссами, хотя при этом Куртуа подарил гостям момент, неудачно выбив мяч на Солера – впрочем, его удар заблокировали.

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На 11-й минуте началась рубка. Сначала Бензема выстрелил точно в руки Силессену, а Валенсия в ответ выскочила в контратаку 2-в-1 на Куртуа – Тибо был первым на мяче. Ещё через две минуты Азар принял разрезной пас Бензема, вышел один на один с Силессеном и пробил с близкого расстояния (Силессен парировал ногой), а Кроос во второй атаке запустил круглого с дистанции (без проблем для Яспера) – Валенсия огрызнулась выходом Родриго один на один. Нападающий целил в дальний угол, но Куртуа перевёл мяч в штангу. Азар на 17-й минуте создал новый момент, мощно выстрелив из-за пределов штрафной после смещения в центр – Силессен поймал мяч!

В конце концов, качели завершились взятием ворот Реала на 21-й минуте, когда Родриго замкнул разрезную передачу Солера на угол вратарской – впрочем, гол отменили из-за офсайда у Макси Гомеса. Тот хоть и не касался мяча, но на эпизод влиял.

На 27-й минуте произошел ещё один спорный эпизод – арбитры проигнорировали попадание мяча в руку Рамоса, однако оно не было в штрафной.

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Тогда разъяренный Карвахаль ворвался на правый край штрафной, убрал Мангаля и пробил с острого угла – Силессен парировал ногой. Только после этого команды взяли некоторую паузу в активности, начав атаковать аж в конце первого тайма. Так, Кондогбия на 41-й минуте метров с 30-ти направил мяч в правую девятку (сейв Куртуа), а затем случился обмен контратаками, удар Каземиро головой с углового и мощный выстрел Азара с линии полукруга перед штрафной площадкой в ​​левый угол – Силессен поймал сферу. В конце концов, на перерыв команды отправились при ничейном счете.

Казалось, что во втором тайме начнется настоящее мясо, однако вместо злых летучих мышей, голодных к крови, с подтрибунки вышла стая растерянных мышат. Реал с первой минуты захватил контроль над игрой и не выпускал Валенсию за центр поля, заодно выискивая слабые зоны различными кроссами. Мадридцы чувствовали себя так свободно, что на 58-й минуте на позиции центрфорварда в позиционной атаке сыграл Рамос – он принял мяч на линии штрафной и сбросил его под удар Вальверде. Феде выстрелил метров с 25-ти мощно, но по центру, без проблем для Силессена. На тот момент Реал уже побил свой рекорд сезона по количеству ударов в створ (8/9) без забитого гола.

8 - El Real Madrid ha completado su primer tiempo con más remates a portería sin marcar (8 de 9 intentos) en cualquier competición bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Templado. pic.twitter.com/cdwwaAp3uN — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2020

Альберт Селадес пытался перевернуть игру, выпустив на поле Гедеша и Гамейро, однако на 61-й минуте оборона Валенсии рухнула: Азар прорвался по левому флангу, обыгрался с Модричем и с линии штрафной сбросил мяч на правый край под удар Бензема – Карим пробил мимо Силессена! 1:0! На 65-й Эден мог создать и второй гол, сместившись вдоль штрафной и выкатив пас на Модрича – Лука качнул Солера и пробил метров с 25-ти в правый угол, однако Силессен парировал!

После этого момента в игре произошла некоторая пауза в активности. За её время на поле появились "летучие мыши" Черышев и Коклен, а Зинедин Зидан на 74-й минуте бросил в бой Асенсио – это был его первый выход на поле за 330 дней. Первым же касанием Марко отличился голом, замкнув подачу Мэнди с левого края штрафной ударом слёта в дальний угол. 2:0!

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В матче все стало понятно. Валенсия показалась, а Реал и не думал останавливаться. Несколько контратак прошло при участии Винисиуса, на 85-й минуте со стандарта под перекладину выстрелил Кроос, а на 86-й мадридцы забили третий гол.

Всё началось с подката Каземиро у своей штрафной и паса на Крооса; Тони разогнал атаку и вырезал диагональ на правый край чужой штрафной – оттуда Асенсио сбросил мяч Бензема, а тот, поймав его полете, убрал Гильямона и вторым касанием выстрелил в дальнюю девятку. 3:0. После этого Валенсия ещё и в меньшинстве осталась из-за фола Кан Ин Ли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Реала.

Таким образом, Реал набрал 62 очка, приблизившись к Барселоне на расстояние двух зачётных баллов. Валенсия, имея в активе 43 пункта, осталась на восьмой позиции.

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В предыдущем туре Реал сыграл хуже Барселоны, разгромив Эйбар за тайм тремя атаками, а во втором едва не упустив преимущество. Зидан был взбешен и начал раздавать на орехи прямо на поле, но характер замен перед Валенсией вряд ли имел какой-то санкционный смысл – просто "бланкос" в топ-матчах не играют без прессинг машины Вальверде. Тот же Мэнди тур назад сыграл хуже Марсело, но в основе вышел. Зизу банально выпустил самый сильный и самый дисциплинированный состав, заставив работать в максимально высоком темпе.

В принципе, получилось шикарно. Отбросив эмоции и увидев голую статистику, очевидно, что Реал доминировал и в первом тайме (60% владения), нанеся восемь ударов со 100-процентным попаданием в створ – причём половина прошла из пределов штрафной. По-настоящему острых выстрелов было не так много (0,69 xG), но сама активность "бланкос" намекала, что у "летучих мышей" серьёзные проблемы. У Валенсии же было всего два дальних выстрела и ещё один заблокированный после выноса Куртуа, плюс отменённый гол, а также ряд контратак – до перерыва "летучим мышам" удавалось неплохо ловить соперника. Мадриду не хватало баланса.

Во втором тайме хозяева стали играть внимательнее, а темп стал выше. Реал довёл владение мячом до 67%, действовал на чужой трети поля 40% игрового времени (против 12% Валенсии на трети "бланкос"), провёл 10 ударов по воротам (6 из пределов штрафной, 6 в створ) и не допустил по собственным ни одного. Ни одного!

Валенсии не удавалось оказать системное сопротивление, что показывает карта обводок сверху – мадридцы регулярно оказывались в ситуациях один-в-один и смело шли в обводку, не переживая за возможную обрезку. Реал прессинговал в два раза интенсивнее (9:19 по допущенным передачам соперника до отбора) и втрое чаще возвращал мяч на чужой половине (3:9). С таким бешенным давлением ошибаться было не страшно.

Реал не сбавлял темп и не отпускал Валенсию ни на минуту, не повторив тревожной пассивности с матча против Эйбара. "Сливочные" действовали быстро, агрессивно и при этом ярко, отвечали на одну атаку двумя, не выпускали соперника за центр после перерыва и забили три гола. Подопечные Зидана сыграли, как настоящий гранд, уничтожив очень сильную команду. Теперь уже Барселона может смотреть на такой футбол с завистью, ведь её победа над Леганесом была гораздо более нервной.

Бензема – легенда, Азар вновь суперзвезда

Карим является едва ли не самым раскритикованным основным футболистом Реала за последние 10 лет. Ему постоянно ставили в упрёк безумное расточительство, он всегда был в тени раскрученных Роналду и Бейла, вокруг него регулярно возникали какие-то внефутбольные скандалы, а доводы тренеров и тактических аналитиков о гениальной игре в подготовительных фазах и шикарное умение находить пространство никто не слушал. В конце концов, никто не нахваливал Бензема за 15+ голов в семи подряд сезонах (сегодня он забил ещё и 16-й) и 20 голов в целом в десяти сезонах из последних тринадцати. Впрочем, даже критики признают, что периодически француз выдает что-то по-настоящему королевское.

Karim Benzema's 20+ goal campaigns:



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2007/08: 31 goals

2008/09: 23 goals



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2010/11: 26 goals

2011/12: 32 goals

2012/13: 20 goals

2013/14: 24 goals

2014/15: 22 goals

2015/16: 28 goals

2018/19: 30 goals

2019/20: 20 goals



10 out of the last 13 seasons. pic.twitter.com/mI6hw0khKH — Squawka Football (@Squawka) June 18, 2020

Поединок с Валенсией был именно таким. Карим отдал четыре передачи под удар и стал лидером по количеству обводок (7 попыток, 5 удачных), все исполнив в зоне перед штрафной или прямо в ней – особенно эффектным стала последняя, когда форвард поймал мяч в полёте и эффектно убрал Гильямона, пробив вторым касанием в девятку. Именно за такие моменты мы и любим футбол, а тем более любим Реал – это настоящий эстетический оргазм.

Бензема с трёх выстрелов забил два гола – теперь в активе француза 243 мяча. Насколько это много? Ну, вообще-то, Карим вошёл в топ-5 бомбардиров Реала за всю историю, потеснив вниз самого Ференца Пушкаша. Легенда!

Его оруженосцем стал Азар, которому Зинедин Зидан с рестартом сезона дал больше свободы в выборе позиций. Эден практически неразрывно связан с Каримом, что заметно и по усреднённым позициям, и по сетке передач.

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В матче с Валенсией Бензема отдал на Эдена восемь пасов (больше было только у Крооса). Бельгиец отблагодарил ассистом, максимально полно раскрывает их союз – оба правильно используют всё пространство на чужой трети поля, вытягивают на себя защитников и подстраиваются под перемещения друг друга. Оба стали лидерами по показателям ожидаемых голов и ассистов.

Кроме помощи Бензема, Азар выдал и индивидуальный перформанс, сделав три обводки (из четырёх попыток) на чужой половине поля, отдав четыре передачи под удар и четыре раза пробив сам (трижды – в створ).

Бельгиец делал всех на скорости и дриблинге, эффективно обыгрывался в касание с партнёрами в ключевых зонах, легко убирал соперников одним движением и опасно стрелял. Именно эту, истинно суперзвёздную версию Азара, ждали в Мадриде целый год.

Тони Кроос – теневой герой

Прежде чем писать оду Марко Асенсио, стоит отметить футболиста, за действиями которого не всегда просто уследить, но без которого Реал не имел бы такого гигантского преимущества, как с Валенсией. Речь о Тони Кроосе, выдавшего божественные цифры: немец стал лидером по касаниям к мячу (128), количеству и качеству пасов (100 точных из 105 в целом) и нанёс наибольшее количество ударов (5), трижды попав в створ.

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Также в его активе две передачи под удар, однако Кроос ещё и разогнал ряд атак – в частности, Тони прошел по флангу и отдал пас Бензема на 11-й минуте, когда тот выводил Азара один на один, и именно Тони исполнил диагональ перед третьим голом. Вообще, если зайти на сайт AS и включить там схемы голов и выстрелов, можно заметить Крооса практически в каждой атаке – немец блестяще отработал в розыгрышах. Это подтверждает и статистика xGBuildUp, в которой оцениваются вклад в атаку без учёта ударов и передач под них – Тони второй с показателем 0,98. То есть, одними лишь подготовительными пасами он наиграл на гол. Браво!

Триумф Марко Асенсио

Марко Асенсио вернулся в состав Реала после тяжелейшей травмы в предсезонном матче с Арсеналом, пропустив 330 дней, и забил первым же касанием слёту. Ещё через 10 минут Марко эффектно, по-дворовому сбросил мяч на Бензема, добавив к голу ассист. Может ли быть возвращение после разрыва крестов лучшим?

За 16 минут на поле Марко успел отметиться не только результативными действиями. Сделав немного действий, он, тем не менее, отработал безошибочно – 100% удачных обводок (1/1), 100% точности пасов (17 из 17), 100% выигранных единоборств (2/2). Один ассист, один удар, один гол. Для 16 минут на поле, первых за год, это просто великолепно.

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