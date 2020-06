Реал разгромил Валенсию: "сливочные" great again, бенефис дуэта Бензема и Азара, теневой герой Кроос и триумф Асенсио

Разъяренный вторым таймом против Эйбара Зидан перед матчем с Валенсией сделал два изменения в составе – вместо Марсело вышел Мэнди, Родриго остался в запасе, а вместо него в полузащиту встал Вальверде. Ротация подействовала. Мадридцы с первых минут побежали в атаку и проверили Силессена несколькими ударами и кроссами, хотя при этом Куртуа подарил гостям момент, неудачно выбив мяч на Солера – впрочем, его удар заблокировали.

На 11-й минуте началась рубка. Сначала Бензема выстрелил точно в руки Силессену, а Валенсия в ответ выскочила в контратаку 2-в-1 на Куртуа – Тибо был первым на мяче. Ещё через две минуты Азар принял разрезной пас Бензема, вышел один на один с Силессеном и пробил с близкого расстояния (Силессен парировал ногой), а Кроос во второй атаке запустил круглого с дистанции (без проблем для Яспера) – Валенсия огрызнулась выходом Родриго один на один. Нападающий целил в дальний угол, но Куртуа перевёл мяч в штангу. Азар на 17-й минуте создал новый момент, мощно выстрелив из-за пределов штрафной после смещения в центр – Силессен поймал мяч!

В конце концов, качели завершились взятием ворот Реала на 21-й минуте, когда Родриго замкнул разрезную передачу Солера на угол вратарской – впрочем, гол отменили из-за офсайда у Макси Гомеса. Тот хоть и не касался мяча, но на эпизод влиял.

На 27-й минуте произошел ещё один спорный эпизод – арбитры проигнорировали попадание мяча в руку Рамоса, однако оно не было в штрафной.

Тогда разъяренный Карвахаль ворвался на правый край штрафной, убрал Мангаля и пробил с острого угла – Силессен парировал ногой. Только после этого команды взяли некоторую паузу в активности, начав атаковать аж в конце первого тайма. Так, Кондогбия на 41-й минуте метров с 30-ти направил мяч в правую девятку (сейв Куртуа), а затем случился обмен контратаками, удар Каземиро головой с углового и мощный выстрел Азара с линии полукруга перед штрафной площадкой в ​​левый угол – Силессен поймал сферу. В конце концов, на перерыв команды отправились при ничейном счете.

Казалось, что во втором тайме начнется настоящее мясо, однако вместо злых летучих мышей, голодных к крови, с подтрибунки вышла стая растерянных мышат. Реал с первой минуты захватил контроль над игрой и не выпускал Валенсию за центр поля, заодно выискивая слабые зоны различными кроссами. Мадридцы чувствовали себя так свободно, что на 58-й минуте на позиции центрфорварда в позиционной атаке сыграл Рамос – он принял мяч на линии штрафной и сбросил его под удар Вальверде. Феде выстрелил метров с 25-ти мощно, но по центру, без проблем для Силессена. На тот момент Реал уже побил свой рекорд сезона по количеству ударов в створ (8/9) без забитого гола.

Альберт Селадес пытался перевернуть игру, выпустив на поле Гедеша и Гамейро, однако на 61-й минуте оборона Валенсии рухнула: Азар прорвался по левому флангу, обыгрался с Модричем и с линии штрафной сбросил мяч на правый край под удар Бензема – Карим пробил мимо Силессена! 1:0! На 65-й Эден мог создать и второй гол, сместившись вдоль штрафной и выкатив пас на Модрича – Лука качнул Солера и пробил метров с 25-ти в правый угол, однако Силессен парировал!

После этого момента в игре произошла некоторая пауза в активности. За её время на поле появились "летучие мыши" Черышев и Коклен, а Зинедин Зидан на 74-й минуте бросил в бой Асенсио – это был его первый выход на поле за 330 дней. Первым же касанием Марко отличился голом, замкнув подачу Мэнди с левого края штрафной ударом слёта в дальний угол. 2:0!

В матче все стало понятно. Валенсия показалась, а Реал и не думал останавливаться. Несколько контратак прошло при участии Винисиуса, на 85-й минуте со стандарта под перекладину выстрелил Кроос, а на 86-й мадридцы забили третий гол.

Всё началось с подката Каземиро у своей штрафной и паса на Крооса; Тони разогнал атаку и вырезал диагональ на правый край чужой штрафной – оттуда Асенсио сбросил мяч Бензема, а тот, поймав его полете, убрал Гильямона и вторым касанием выстрелил в дальнюю девятку. 3:0. После этого Валенсия ещё и в меньшинстве осталась из-за фола Кан Ин Ли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Реала.

Таким образом, Реал набрал 62 очка, приблизившись к Барселоне на расстояние двух зачётных баллов. Валенсия, имея в активе 43 пункта, осталась на восьмой позиции.

Реал сделал выводы после Эйбара – Реал greate again

В предыдущем туре Реал сыграл хуже Барселоны, разгромив Эйбар за тайм тремя атаками, а во втором едва не упустив преимущество. Зидан был взбешен и начал раздавать на орехи прямо на поле, но характер замен перед Валенсией вряд ли имел какой-то санкционный смысл – просто "бланкос" в топ-матчах не играют без прессинг машины Вальверде. Тот же Мэнди тур назад сыграл хуже Марсело, но в основе вышел. Зизу банально выпустил самый сильный и самый дисциплинированный состав, заставив работать в максимально высоком темпе.

В принципе, получилось шикарно. Отбросив эмоции и увидев голую статистику, очевидно, что Реал доминировал и в первом тайме (60% владения), нанеся восемь ударов со 100-процентным попаданием в створ – причём половина прошла из пределов штрафной. По-настоящему острых выстрелов было не так много (0,69 xG), но сама активность "бланкос" намекала, что у "летучих мышей" серьёзные проблемы. У Валенсии же было всего два дальних выстрела и ещё один заблокированный после выноса Куртуа, плюс отменённый гол, а также ряд контратак – до перерыва "летучим мышам" удавалось неплохо ловить соперника. Мадриду не хватало баланса.

Во втором тайме хозяева стали играть внимательнее, а темп стал выше. Реал довёл владение мячом до 67%, действовал на чужой трети поля 40% игрового времени (против 12% Валенсии на трети "бланкос"), провёл 10 ударов по воротам (6 из пределов штрафной, 6 в створ) и не допустил по собственным ни одного. Ни одного!

Валенсии не удавалось оказать системное сопротивление, что показывает карта обводок сверху – мадридцы регулярно оказывались в ситуациях один-в-один и смело шли в обводку, не переживая за возможную обрезку. Реал прессинговал в два раза интенсивнее (9:19 по допущенным передачам соперника до отбора) и втрое чаще возвращал мяч на чужой половине (3:9). С таким бешенным давлением ошибаться было не страшно.

Реал не сбавлял темп и не отпускал Валенсию ни на минуту, не повторив тревожной пассивности с матча против Эйбара. "Сливочные" действовали быстро, агрессивно и при этом ярко, отвечали на одну атаку двумя, не выпускали соперника за центр после перерыва и забили три гола. Подопечные Зидана сыграли, как настоящий гранд, уничтожив очень сильную команду. Теперь уже Барселона может смотреть на такой футбол с завистью, ведь её победа над Леганесом была гораздо более нервной.

Бензема – легенда, Азар вновь суперзвезда

Карим является едва ли не самым раскритикованным основным футболистом Реала за последние 10 лет. Ему постоянно ставили в упрёк безумное расточительство, он всегда был в тени раскрученных Роналду и Бейла, вокруг него регулярно возникали какие-то внефутбольные скандалы, а доводы тренеров и тактических аналитиков о гениальной игре в подготовительных фазах и шикарное умение находить пространство никто не слушал. В конце концов, никто не нахваливал Бензема за 15+ голов в семи подряд сезонах (сегодня он забил ещё и 16-й) и 20 голов в целом в десяти сезонах из последних тринадцати. Впрочем, даже критики признают, что периодически француз выдает что-то по-настоящему королевское.

