Зірка Барселони вліпив по голові фанату Реала – відео аномальної точності
Нападник Барселони Ферран Торрес зіпсував свято принаймні одному вболівальнику Реала.
Фанати "вершкових" на Сантьяго Бернабеу радісно співали після перемоги у Класіко (3:2) і фактичної гарантії титулу чемпіона Іспанії.
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Зрозуміло, що у Барселони були діаметрально протилежні емоції. Гравці "кулес" засмучено покидали поле, а Ферран Торрес від люті запустив м'яч на трибуни. Круглий прилетів точнісінько в голову фанату Реала, який надто захопився святкуванням і не встиг захиститись.
Нагадаємо, Барселона завершує сезон без трофеїв, натомість у принципового суперника все добре. Реал вже виграв Суперкубок Іспанії, прямує до чемпіонства в Ла Лізі і гратиме проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів.
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