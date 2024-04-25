Фанати "вершкових" на Сантьяго Бернабеу радісно співали після перемоги у Класіко (3:2) і фактичної гарантії титулу чемпіона Іспанії.

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Зрозуміло, що у Барселони були діаметрально протилежні емоції. Гравці "кулес" засмучено покидали поле, а Ферран Торрес від люті запустив м'яч на трибуни. Круглий прилетів точнісінько в голову фанату Реала, який надто захопився святкуванням і не встиг захиститись.

Este despeje de Ferran Torres cuando termina el partido contra el Madrid que cojones es ufsjjdjdjdjdj pic.twitter.com/uHHyBYoN7S — Manu. (@GxlDePaulinho) April 24, 2024

Нагадаємо, Барселона завершує сезон без трофеїв, натомість у принципового суперника все добре. Реал вже виграв Суперкубок Іспанії, прямує до чемпіонства в Ла Лізі і гратиме проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів.

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