Вінгер "рохібланкос" Ларджі Рамазані отримав дискваліфікацію на 5 матчів, повідомляє Diario de Almeria.

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Бельгієць у грі проти Вільяреала (1:2) вийшов на заміну і примудрився нахапати дві жовті за 7 хвилин. Рамазані не заспокоївся і після фінального свистка. У підтрибунці він підійшов до арбітра Мігеля Анхеля Ортіса та почав грубо обзивати: "Йо*аний придурок, вилупок, пи*да". Персонал Альмерії ледве відтягнув 23-річного Рамазані, але від санкцій це його не врятувало. Вінгер отримав 5 матчів дискваліфікації – один за вилучення і ще 4 за образи арбітра.

Насправді це найлегше покарання, бо таке порушення можуть оцінити і на 12 турів бану. Крім цього, Ларджі повинен сплатити 2400 євро штрафу. До завершення Ла Ліги залишається 6 турів, тому вінгер може більше взагалі не зіграти в сезоні. Альмерія безнадійно сидить на дні таблиці і незабаром оформить собі виліт де-юре.

Нагадаємо, вихованця МЮ колись міг запросити Шахтар. Перед початком повномасштабного вторгнення "гірники" пропонували Альмерії за Рамазані 12 млн євро, але іспанці хотіли значно більшу суму.

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