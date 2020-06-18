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Реал озвучив Мілану умови трансферу Йовіча – мадридці змирилися з втратами на десятки мільйонів

18 червня 23:45 - Читать на русском
Реал озвучив Мілану умови трансферу Йовіча – мадридці змирилися з втратами на десятки мільйонів
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч може продовжити кар'єру в Серії А.

Мілан підготував першу пропозицію щодо трансферу Йовіча. "Россонері" планують орендувати серба на два сезони з правом викупу за 35 млн євро, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, Реал може погодитися на цю пропозицію, якщо опція викупу буде обов'язковою. Королівський клуб вже змирився з тим, що не зможе повернути гроші, витрачені на трансфер серба, а тому йде на поступки, щоб розвантажити бюджет, зекономивши на його зарплаті (5 млн євро на сезон).

Нагадаємо, Йовіч перейшов у Реал із франкфуртського Айнтрахта влітку 2019 року. Сума трансферу склала 60 млн євро. У нинішньому сезоні нападник забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 24 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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Теги
Італія Мілан Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Лука Йовіч
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