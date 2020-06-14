Кроос розкішним пострілом освятив переїзд Реала з Бернабеу

Мадридський Реал повернувся до гри після вимушеної паузи неймовірно красивим забитим м'ячем у ворота Ейбара. Автором шедевру став півзахисник "вершкових" Тоні Кроос.

Німецький хавбек відкрив рахунок уже на 4-й хвилині матчу 28-го туру Прімери, який проходить на мініатюрному стадіоні Альфредо ді Стефано.

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М'яч відскочив до Крооса, який чатував на нього на лінії штрафного майданчика, після боротьби атаки мадридців із обороною Ейбара. Чемпіон світу-2014 без зайвих роздумів пробив в один дотик. Як наслідок, вийшов елегантний гол у дальній верхній кут воріт Дмітровіча.

До слова, до перерви мадридці забили ще двічі. Відзначилися оборонці – Серхіо Рамос і Марсело.

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