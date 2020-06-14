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Кроос розкішним пострілом освятив переїзд Реала з Бернабеу

21:35 1122 Читать на русском
Кроос розкішним пострілом освятив переїзд Реала з Бернабеу
Мадридці святкують успіх / твіттер Реала

Мадридський Реал повернувся до гри після вимушеної паузи неймовірно красивим забитим м'ячем у ворота Ейбара. Автором шедевру став півзахисник "вершкових" Тоні Кроос.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Німецький хавбек відкрив рахунок уже на 4-й хвилині матчу 28-го туру Прімери, який проходить на мініатюрному стадіоні Альфредо ді Стефано.

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М'яч відскочив до Крооса, який чатував на нього на лінії штрафного майданчика, після боротьби атаки мадридців із обороною Ейбара. Чемпіон світу-2014 без зайвих роздумів пробив в один дотик. Як наслідок, вийшов елегантний гол у дальній верхній кут воріт Дмітровіча.

До слова, до перерви мадридці забили ще двічі. Відзначилися оборонці – Серхіо Рамос і Марсело.

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Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Ейбар Тоні Кроос Тоні Кроос
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