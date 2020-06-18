Реал Мадрид – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

В рамках 29-го туру іспанської Прімери мадридський Реал приймає Валенсію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 29-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Валенсія розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Каземіро, Вальверде, Кроос – Бензема, Азар
Запасні: Ареоля, Альтубе, Мілітао, Бейл, Марсело, Хамес, Асенсіо, Б. Діас, Ернандес, Вінісіус, Родріго
Валенсія: Сілессен – Васс, Жіламон, Мангаля, Гайя – Торрес, Парехо, Кондогбія, Солер – Морено, Гомес
Запасні: Доменек, Коста, Корейя, Діакабі, Флоренці, Коклен, Черишев, Лі, Гедеш, Собріно, Вальєхо, Гамейро
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