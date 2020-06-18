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Реал Мадрид – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

22:55 - Читать на русском
Реал Мадрид – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Реал Мадрид – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

В рамках 29-го туру іспанської Прімери мадридський Реал приймає Валенсію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 
Родріго Морено 21’
21’ Родріго Морено

Матч 29-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Валенсія розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Каземіро, Вальверде, Кроос – Бензема, Азар

Запасні: Ареоля, Альтубе, Мілітао, Бейл, Марсело, Хамес, Асенсіо, Б. Діас, Ернандес, Вінісіус, Родріго

Валенсія: Сілессен – Васс, Жіламон, Мангаля, Гайя – Торрес, Парехо, Кондогбія, Солер – Морено, Гомес

Запасні: Доменек, Коста, Корейя, Діакабі, Флоренці, Коклен, Черишев, Лі, Гедеш, Собріно, Вальєхо, Гамейро

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