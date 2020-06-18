Реал може використати свого таланта у переговорах щодо Хаверца

Реал матиме козир перед іншими претендентами на зірку Байєра Кая Хаверца.

Німецький клуб зацікавиться 18-річним хавбеком "вершкових" Рейньєром Жезусом, повідомляє Marca.

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Реал у лютому заплатив 30 млн євро за юного бразильця, однак про виступи за першу команду поки не йдеться. Натомість Байєр готовий дати таланту більше ігрового часу вже зараз. Саме Рейньєр може стати ключем до переходу Хаверца в Реал. "Аптекарі" відпустять гравця збірної Німеччини в Мадрид, а самі отримають в оренду одного з найперспективніших бразильців сучасності.

Додамо, що ціна Хаверца за Transfermarkt складає 81 млн євро, а Рейньєра – 22,5 млн.

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