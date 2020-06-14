Реал Мадрид у непростому матчі переграв Ейбар – "бланкос" забили тричі за тайм, перформанс VAR і Куртуа

В рамках матчу 28-го туру Ла Ліги мадридський Реал переміг Ейбар завдяки ударному першому тайму, але залишив значні питання по грі у другому.

Реал на час реконструкції "Сантьяго Бернабеу" переїхав на арену "Альфредо ді Стефано", домашню для мадридської Кастільї. На освяту нового стадіону зібрався весь основний склад "бланкос", а перший гол прилетів вже через чотири хвилини після старту зустрічі з Ейбаром – це Кроос з лінії штрафного, з місця, з носка відправив м'яч по шаленій траекторії в дальню дев'ятку. В гольовій атаці були підозри на офсайд, але повтори підтвердили чистоту шедевру.

Підопічні Хосе Менділібара не здавалися, вирівнявши гру в середині першого тайму й кілька разів потривоживши Куртуа – найкращі удари завдали Крістофоро (з дистанції, в руки Куртуа) та Де Бласіс (зблизька повз ближній кут). "Вершковим" навіть не вдавалося затриматись на чужій половині поля, тож моментів не виникало. На 20-х хвилинах було відверто нудно. Здавалося, що знаменитий пресинг Ейбара таки приструнив "галактікос".

Втім, все було зруйновано в останній третині тайму. На 30-й хвилині Ейбар пропустив контратаку лівим флангом, у якій Бензема обіграв захисника й викотив пас у штрафний на самотнього Азара. Тут же увімкнувся й Рамос, який разом з Еденом вийшов на ворота 2-в-1 і замкнув передачу бельгійця ударом в практично порожні ворота – 2:0.

На 37-й же справа дійшла до розгрому: Азар увірвався на правий край штрафного й потужно пробив у дальній, Дмитровіч відбив, але Родріго тут же прилетів на підбирання – Альварес в останню мить вибив м'яч з-під його ніг. Прямо на Марсело, якому ніхто не заважав спрямувати сферу метрів з 24-х під праву стійку. 3:0. Перед свистком на перерву міг і четвертий гол прилетіти, але постріл Родріго з мінімальної дистанції в ближній кут (асистував Марсело) Дмитровіч парирував.

На другий тайм "королівський клуб" вийшов бити байдики. Команда Зінедіна Зідана не створила жодного небезпечного моменту й дозволяла суперинку стріляти по воротах Куртуа досхочу. Деякий час Тібо рятував: так, на 50-й бельгієць витягнув з дальнього кута один постріл Еспозіто, на 57-й стрибнув у дев'ятку за іншим, а на 58-й відіграли вже і його – Серхі Енріч головою спрямував м'яч у поперечину. "Бланкос" же мали тільки один слабенький удар Крооса з гострого кута в руки Марковічу.

Зрештою, Реал догрався. На 60-й хвилині Де Бласісу дали пробити з розвороту після подачі з кутового – Пабло влучив у Бігаса, і м'яч рикошетом від Педро полетів прямо поміж ніг Куртуа. "Бланкос" міг врятувати повтор, адже була підозра на офсайд, однак VAR підтвердив чистоту голу. Великий привіт Менді.

Ейбар не зупинявся, ледь не скоротивши відставання до мінімуму на 66-й хвилині після вривання Леона на правий край штрафного – фактично, Педро вийшов сам на сам з Куртуа, але переграти його не зумів. Лише після цього підопічним Зінедіна Зідана вдалося відвести гру від власних воріт, однак вони і сами не могли створити чогось адекватного попереду – хоча ще з 60-х хвилин на полі були Вінісіус і Бейл. Момент Леона був останнім у зустрічі. Реал довів матч до перемоги.

Таким чином, Реал набрав 59 очок, наблизившись до лідера турнірної таблиці – Барселони – на відстань двох залікових балів. Ейбар, маючи в активі 27 пунктів, залишається на шістнадцятій позиції.