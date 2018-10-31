Кубок України: СК Дніпро-1 розгромив Калуш, Маріуполь несподівано поступився Інгульцю

Відбулись матчі 1/8 фіналу Кубка України.
Гірник, який представляє Другу лігу України, у рідних стінах мінімально програв ФК Львів. Перший тайм зустрічі завершився нульовою нічиєю. Львів володіли територіальною перевагою, проте забити не спромігся. Єдиний гол у матчі львів'яни забили на 80-й хвилині зусиллями Аугусто, якому вдалось засмутити голкіпера господарів Кучера.
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СК Дніпро-1 на виїзді впевнено обіграв друголіговий Калуш. Дніпровський клуб вирішив усі питання ще у першому таймі. Підопічні Михайленка відкрили рахунок на екваторі першого тайму. Мігунов результативно пробив на 22-й хвилині. Через 10 хвилин подвоїв рахунок 18-річний Олександр Назаренко, а довершив розгром господарів Куліш, який відзначився на 41-й хвилині. У другому таймі команди голів не забивали.
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У іншому матчі ігрового дня Маріуполь поступився Інгульцю. Вже на 20 хвилині азовці залишились вдесятьох. А до перерви поступались 0:2. Після перерви Маріуполь пропустив і втретє. На 82-ій хвилині склади команд вирівнялись, а підопічні Бабича скоротили відставання у рахунку з пенальті.
У підсумку СК Дніпро-1, ФК Львів та Інгулець вийшли у чвертьфінал Кубка України.
1/8 фіналу Кубка України
Гірник – ФК Львів – 0:1
Гол: Аугусто, 80
Калуш – СК Дніпро-1 – 0:3
Голи: Мігунов, 22, Назаренко, 32, Куліш 41
Інгулець – Маріуполь – 3:1
Голи: Козлов, 24 (пен), Хучбаров, 45, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83 (пен)
Вилучення: Кобуладзе, 83 – Поспелов, 20
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