Українські легіонери чудово проявили себе у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії.

Андрій Лунін та Артем Довбик потрапили у список номінантів для офіційної символічної збірної сезону. Віддати голос за наших земляків можна, перейшовши за посиланням.

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На місце голкіпера претендують троє. Крім Луніна, це Унаї Сімон (Атлетік) та Альваро Вальєс (Лас-Пальмас). Список конкурентів Довбика вражає ще більше. Нападнику Жирони потрібно обійти 18 інших гравців атаки, серед яких суперзірки – Лєвандовскі, Вінісіус, Грізманн тощо.

Нагадаємо, Лунін провів за Реал у чемпіонаті 20 матчів, пропустив 13 голів і 10 разів зберігав володіння "сухими". Статистика Довбика – 19 голів та 5 асистів у 31 матчі.

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