Ротань: Це випадковість, що Шахтар обіграв Олімпік в матчі Кубка України

Асистент головного тренера донецького Олімпіка Руслан Ротань відреагував на критику наставника Шахтаря Паулу Фонсеки після матчу 1/8 фіналу Кубка України.

"Я не знаю, як це розцінювати, але мені неприємні його висловлювання. Він авторитетний тренер і повинен це розуміти. В його команді зібрані найкращі українські футболісти і легіонери. Про бюджет Шахтаря всі знають. Команда може дозволити собі грати в гостроатакувальний футбол.

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Що ми могли запропонувати? Природно, організацію в обороні і хороші контратаки. Мені дуже сподобалося, як хлопці діяли. Це просто випадковість, що Шахтар виграв, чесне слово! Тому що слова Фонсеки не сходяться з тим, що було на полі .

Напевно, Фонсека більше засмучений своєю командою, ніж нами, що ми грали, так би мовити, в антифутбол", – цитує Ротаня 112.ua.

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