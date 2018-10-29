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Карраскаль: Попри розгром матч з Чорноморцем був важкуватим

17:08 277 Читать на русском
Карраскаль: Попри розгром матч з Чорноморцем був важкуватим
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпати

Вінгер львівських Карпат Хорхе Карраскаль поділився враженнями від матчу проти Чорноморця.

"Гра була трохи важкуватою. Думаю, що ми зуміли зробити все те, що повинні були. Так сталося, що я був учасником двох епізодів, які могли завершитися призначенням пенальті. В першому випадку я пробивав по воротах, а м’яч потрапив у руку. Це гольовий момент, наслідком якого стало пенальті й, зрештою, гол. Другий епізод після перерви теж мав завершуватися призначенням одинадцятиметрового. Вважаю, що це пенальті.

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Не було наших двох провідних гравців: Федецького та Ді Франко. Втім у нас склад є таким, що завжди готовий зіграти, незважаючи на відсутність когось із гравців. Ми повинні були вийти на поле і зробити все, як належить. Це все ми сьогодні продемонстрували на футбольному полі.

Я не знав про статистику попередніх матчів Карпат в Одесі, однак ми завжди хочемо вигравати. Куди б ми не їхали і з ким би ми не грали. Це дуже добре, що ми на виїзді перемогли Чорноморець", – цитує Карраскаля офіційний сайт Карпат.

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Україна13 тур

Чорноморець - Карпати: Неділя 28 жовтня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 5
Карпати
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Карпати Карпати Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Чорноморець - Карпати
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