Карраскаль: Попри розгром матч з Чорноморцем був важкуватим

Вінгер львівських Карпат Хорхе Карраскаль поділився враженнями від матчу проти Чорноморця.

"Гра була трохи важкуватою. Думаю, що ми зуміли зробити все те, що повинні були. Так сталося, що я був учасником двох епізодів, які могли завершитися призначенням пенальті. В першому випадку я пробивав по воротах, а м’яч потрапив у руку. Це гольовий момент, наслідком якого стало пенальті й, зрештою, гол. Другий епізод після перерви теж мав завершуватися призначенням одинадцятиметрового. Вважаю, що це пенальті.

Чорноморець – Карпати – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Не було наших двох провідних гравців: Федецького та Ді Франко. Втім у нас склад є таким, що завжди готовий зіграти, незважаючи на відсутність когось із гравців. Ми повинні були вийти на поле і зробити все, як належить. Це все ми сьогодні продемонстрували на футбольному полі.

Я не знав про статистику попередніх матчів Карпат в Одесі, однак ми завжди хочемо вигравати. Куди б ми не їхали і з ким би ми не грали. Це дуже добре, що ми на виїзді перемогли Чорноморець", – цитує Карраскаля офіційний сайт Карпат.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ