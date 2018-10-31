Папа Гуйє перейшов у Карпати

Карпати оголосили про підписання контракту з екс-захисником Волині, Металіста та Дніпра Папою Гуйє.

Сенегальський захисник Папа Гуйє підписав контракт з Карпатами. Угода розрахована до кінця сезону 2018/19, інформує офіційний сайт львівського клубу.

"Втримати Супрягу не змогли". Дмитро Михайленко – про "найперспективнішого тренера" і готовність очолити Динамо або Зорю

Останнім часом лунала інформація, що Гуйє близький до переходу в Карпати, які після 13 турів посідають 10 місце в УПЛ. В новій команді сенегалець виступатиме під 19 номером.

34-річний Папа Гуйє відомий за виступами у Волині, Металісті та Дніпрі. Також захищав кольори Ростова та Актобе. Кілька місяців тому захисник тренувався з Динамо, проте до підписання контракту справа не дійшла.