toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Папа Гуйє перейшов у Карпати

22:36 403 Читать на русском
Папа Гуйє перейшов у Карпати
Папа Гуйє перейшов у Карпати / фото: ФК Карпати

Карпати оголосили про підписання контракту з екс-захисником Волині, Металіста та Дніпра Папою Гуйє.

Сенегальський захисник Папа Гуйє підписав контракт з Карпатами. Угода розрахована до кінця сезону 2018/19, інформує офіційний сайт львівського клубу.

"Втримати Супрягу не змогли". Дмитро Михайленко – про "найперспективнішого тренера" і готовність очолити Динамо або Зорю

Останнім часом лунала інформація, що Гуйє близький до переходу в Карпати, які після 13 турів посідають 10 місце в УПЛ. В новій команді сенегалець виступатиме під 19 номером.

34-річний Папа Гуйє відомий за виступами у Волині, Металісті та Дніпрі. Також захищав кольори Ростова та Актобе. Кілька місяців тому захисник тренувався з Динамо, проте до підписання контракту справа не дійшла.

Теги
Трансфери Головне Папа Гуйє Папа Гуйє Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
23
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук