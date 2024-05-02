Головний тренер "спортклубівців" Юрій Максимов зізнався, що морально готовий попрощатись з дніпрянами.

"Я дійсно сказав хлопцям, що, якщо ми не переможемо Кривбас, то я покину команду. Це – правда.

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Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі – більше жодних коментарів", – сказав Максимов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, в останніх 4 матчах СК Дніпро-1 розписав 3 нічиї і зазнав поразки. Після 26-ти турів команда у турнірній таблиці УПЛ йде четвертою, набравши 45 очок.

Поєдинок з Кривбасом в рамках 27-го туру дніпряни проведуть у понеділок, 6 травня, на Дніпро-Арена. Початок зустрічі о 13:00

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