Юрген Клопп може повернутися в дортмундську Борусію. Півфіналіст Ліги чемпіонів розраховує підписати титулованого тренера з літа 2025 року. Проте є важливий нюанс, дортмундці бачать Клоппа на посаді директора з футболу.

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За інформацією independent, керівництво німецького клубу не задоволене результатами команди в чемпіонаті Німеччини. Борусія не виграла Бундеслігу з 2012 року, коли її очолював Клопп.

Цікавий збіг: Юрген Клопп залишає Ліверпуль і бере відпустку на один рік. Крім того, тренер заявив, що в Англії ніколи не тренуватиме іншу команду.

У Борусії Клопп працював з 2008 по 2015 рік і виграв з "джмелями" два чемпіонати Німеччини, Кубок та два Суперкубка країни, виводив команду в фінал Ліги чемпіонів.

У Ліверпулі німецький тренер ставав чемпіоном Англії (2020 рік), здобував Кубок (2022) і Суперкубок (2022), вигравав Лігу чемпіонів (2019) і клубний чемпіонат світу (2019).

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