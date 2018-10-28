Санін звинуватив суддівський корпус УПЛ в упередженості щодо Маріуполя

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін заявив, що арбітри часто помиляються не на користь приазовського клубу.

"Іноді суддівський корпус приймає не зовсім обґрунтовані рішення. Цим рефері б'ють по нашій команді, по футболу в цілому. Чим викликано таке суддівство, я не можу сказати. Те, що дії арбітрів бувають нелогічними і неправильними по відношенню до Маріуполя, це факт.

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В минулому році, коли боротьба йшла за першу шістку чемпіонату, маріупольський клуб відчував тиск практично у всіх матчах. Це виливалося або в пенальті в наші ворота, або у вилучення гравців Маріуполя", – цитує Саніна видання pr.ua.

Наступний поєдинок Маріуполь проведе проде проти Десни сьогодні, 27 жовтня, початок о 14:00.

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