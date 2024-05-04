Оболонь втримала перемогу над ЛНЗ у матчі 27-го туру. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Оболонь – ЛНЗ на "Футбол 24".

Вже на 2-й хвилині Прядун міг вивести ЛНЗ вперед, але влучив у стійку. Після цього Кичак примудрився відбити майже 100-відсотковий гол від Яшарі, який розстрілював воротаря.

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Оболонь забила на 22-й хвилині: Краснопір головою замкнув навіс Черненка з кутового. Тарануха ледь не подвоїв перевагу, але трохи забракло точності. У другому таймі Оболонь навіть була ближчою до другого гола, аніж ЛНЗ до свого першого, але гра завершилась лише з рахунком 1:0.